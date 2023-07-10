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Россия обвинила американские F-16 в нарушении воздушного пространства САР

Минобороны России: американские F-16 четыре раза нарушили воздушное пространство Сирии

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии зафиксировал 12 случаев нарушений со стороны беспилотников возглавляемой США международной коалиции. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов.

«За сутки зафиксировано 12 случаев нарушений со стороны беспилотных летательных аппаратов так называемой международной антитеррористической коалиции, из них восемь — в районе, закрытом для воздушных полетов в связи с проведением на севере Сирии совместных российско-сирийских учений», — сказал Гуринов.

Кроме того, за прошедшие сутки в районе Эт-Танф зафиксировано четыре нарушения воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей F-16 коалиции. По словам Гуринова, за первое полугодие в этом регионе выявили 1602 нарушения воздушного пространства страны со стороны коалиции США.

В последние дни в ЦПВС неоднократно сообщали о нарушениях со стороны США в Сирии. В Вашингтоне, в свою очередь, заявляли о небезопасных маневрах российских военных. 6 июля российские истребители, по словам командующего военно-воздушными силами Центрального командования (CENTCOM) США Алекса Гринкевича, приблизились к американскому беспилотнику MQ-9 Reaper, который выполнял миссию по уничтожению объектов ИГИЛ (признана в России террористической организацией и запрещена).

По словам Гринкевича, «один из российских самолетов начал сбрасывать парашютные сигнальные ракеты перед американским беспилотником, вынудив его совершить маневры уклонения». Он обвинил российских летчиков в «небезопасном взаимодействии».

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ заявил, что «регулярные и порой выходящие за рамки приличий выпады касательно высокопрофессиональных действий российских военнослужащих в САР лишены здравого смысла». Он добавил, что военнослужащие США «находятся в Арабской Республике вопреки нормам международного права» и «по сути, оккупируют отдельные районы страны, прикрываясь необходимостью выполнения контртеррористических задач».

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Теги
Сирия США дроны беспилотники F-16
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