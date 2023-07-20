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Российские военные сообщили об инциденте с F-16 и самолетом ВКС в Сирии

ЦПВС: зафиксировано девять нарушений воздушного пространства Сирии со стороны США
Истребитель F-16
Истребитель F-16 (Фото: Morris MacMatzen / Getty Images)

В Сирии истребители F-16 возглавляемой США международной коалиции создали опасную ситуацию в небе во время полета самолета ВКС России, говорится в брифинге Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС).

Военные зафиксировали девять нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами F-16 и одной парой истребителей Rafale.

«При этом зафиксировано воздействие системами наведения истребителей F-16 в отношении самолета ВКС России, совершавшего плановый полет вдоль южной границы Сирийской Арабской Республики», — говорится в сообщении.

В ЦПВС не уточнили, в чем именно заключается «воздействие системами наведения».

В центре заявили, что подобными действиями международная коалиция создает предпосылки для авиаинцидентов, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

Этим летом Россия и США несколько раз обвиняли друг друга в нарушении правил безопасности полетов в Сирии. В частности, российская сторона заявляла, что коалиция во главе с Соединенными Штатами нарушила границы района, закрытого для полетов из-за российско-сирийских учений. США, в свою очередь, сообщали о небезопасных маневрах со стороны России, которые мешают операциям страны в регионе.

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В Пентагоне рассматривают «ряд военных вариантов» противодействия пилотам ВКС России в Сирии из-за их растущей активности, сообщало The Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя ведомства. По его словам, Россия, Иран и сирийские власти сотрудничают друг с другом, чтобы «вынудить США покинуть Сирию».

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Сирия США самолет F-16
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