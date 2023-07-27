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Военная операция на Украине ,  
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Представители Африки выразили намерение обсудить с Путиным мирный план

Глава Афросоюза: авторы африканской мирной инициативы обсудят ее с Путиным в Петербурге
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

Авторы африканской мирной инициативы намереваются снова обсудить планы по урегулированию конфликта на Украине на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, сказал «РИА Новости» президент Союза Коморских Островов и председатель Африканского союза Азали Ассумани.

«Из того, что мы видели в последние дни, ситуация стала только хуже. Тем не менее мы не собираемся сдаваться. У нас есть возможность снова встретиться с президентом Путиным, чтобы попытаться обсудить и посмотреть, как мы можем перезапустить систему для достижения конкретных результатов», — сказал он.

Лидеры стран Африки также планируют встретиться на полях саммита с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД ЮАР Наледи Пандор. «Это станет, пожалуй, ее первым подробным взаимодействием с африканскими лидерами. Отдельно отмечу, что она проведет встречу с главами стран БРИКС на полях форума в рамках подготовки к предстоящему саммиту БРИКС, который через месяц состоится в ЮАР», — сказала она.

В июне африканские лидеры представили Украине и России свою мирную инициативу. В состав африканской делегации, посетившей с дипломатической миссией Киев и Москву, вошли президенты ЮАР Сирил Рамафоса, Замбии Хакаинде Хичилема, Союза Коморских Островов Азали Ассумани, Сенегала Маки Салл, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, а также спецпредставители глав Республики Конго и Уганды Флоран Нтсиба и Рухакана Ругунда.

Рамафоса представил десять пунктов мирной инициативы, включая урегулирование конфликта путем переговоров и дипломатии, признание суверенитета стран в понимании Устава ООН, гарантии безопасности всем сторонам, возобновление поставок зерновых через Черное море, освобождение военнопленных с обеих сторон.

Президент Украины Владимир Зеленский исключил переговоры без вывода войск из страны из-за риска заморозки конфликта. В Кремле после переговоров заявили, что не все положения африканской мирной инициативы «могут коррелироваться с основными элементами» российской позиции, «но это не значит, что не нужно продолжать работать».

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Участие в саммите Россия — Африка, который состоится 27–28 июля в Санкт-Петербурге, подтвердили 17 глав государств, говорил помощник президента России Юрий Ушаков.

Перед предстоящим мероприятием президент России Владимир Путин написал статью под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». В ней он, в частности, отметил, что зерновая сделка (Москва отказалась от участия в ней в середине июля) не оправдала своего гуманитарного предназначения, но Россия готова заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе.

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