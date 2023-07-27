Глава Минэнерго: Россия обсуждает с Африкой расчеты в рублях за поставку энергоресурсов

Глава Минэнерго сообщил о переговорах с Африкой по расчетам в рублях

Россия ведет переговоры со странами Африки о расчетах по поставкам энергоресурсов в рублях, заявил в интервью ТАСС глава Минэнерго Николай Шульгинов.

«Это предмет договоренностей с каждой страной отдельно. В целом мы стараемся создавать расчетно-платежные системы, позволяющие со всеми странами уходить от токсичных валют», — сказал он.

Отвечая на вопрос, возможен ли в перспективе переход на торговлю в рублях с Африкой, министр отметил: «Да. Торговля в нацвалютах — наша общая политика».

Также Шульгинов сообщил, что с начала 2023 года российский экспорт нефти в Африку составил 200 тыс. тонн, а нефтепродуктов — 8 млн тонн, что в три раза больше чем в январе. «Поскольку Россия все больше выстраивает транспортную, логистическую и финансовую инфраструктуру в части поставок, мы рассчитываем, что положительная динамика по итогам года сохранится», — добавил министр.

В условиях санкций Россия уже применяет альтернативные доллару и евро модели расчетов, в том числе при торговле со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китаем и Индией.

В рублях уже проходит более 70% расчетов между резидентами государств ЕАЭС, а в юанях Россия рассчитывается по 16% своего экспорта и 23% импорта (кратный рост по сравнению с 2021 годом). «Наиболее востребованной альтернативной валютой сейчас является юань», — говорила в мае первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

К концу 2022 года доля рубля в экспортных расчетах превысила 30%, «сравнявшись с долей доллара США и заметно превысив долю евро», отмечали ЦБ.