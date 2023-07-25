На пленарном заседании 28 июля запланированы выступления президента Владимира Путина и глав африканских государств. На саммит приедут и руководители региональных организаций, в том числе Африканского союза

Участие в саммите Россия — Африка, который состоится 27–28 июля в Санкт-Петербурге, подтвердили 17 глав государств, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

В целом участие в мероприятии подтвердили 49 стран, больше половины из них — 27 — будут представлены первыми и вторыми лицами, 17 — заместителями глав правительств и министрами, пять — послами, сказал помощник президента.

По словам Ушакова, на саммит также приедут руководители региональных организаций континента, в том числе Африканского союза, Восточноафриканского сообщества, Нового партнерства для развития Африки и других.

Помощник президента сообщил, что на первом заседании в рамках саммита 28 июля состоятся выступления Владимира Путина и глав африканских государств. Второе, по его словам, будет проведено в формате делового завтрака: «Здесь слово будут брать те, кто представлен на более низком уровне».

Выступление Путина коснется ситуации в международных отношениях, в том числе «формирования нового мирового порядка, в основе которого находится принцип многополярности и равенства всех независимых государств», сообщил Ушаков

«Естественно, основное внимание будет уделено перспективам дальнейшего развития отношений между Африкой и Россией с упором на наше содействие национальному развитию африканцев, обеспечению справедливого доступа к продовольствию, современным технологиям, энергоресурсам. Будут озвучены некоторые наши инициативы в этой сфере», — добавил он.

Саммит Россия — Африка проводится во второй раз. Впервые он был организован в Сочи в 2019 году. Перед предстоящим мероприятием президент России Владимир Путин написал статью под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». В ней он, в частности, заявил, что зерновая сделка (Москва отказалась от участия в ней в середине июля) не оправдала своего гуманитарного предназначения, но Россия готова заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе.