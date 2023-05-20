Байден выдвинул на новую должность координатора Госдепа по санкциям

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 86,28 (-0,22) Инвестиции, 19 мая, 16:23 Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 79,91 (-0,13) Инвестиции, 19 мая, 16:23
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:02
У россиян «застряло» ₽154 млрд в ПИФах. Есть ли шанс, что их разморозят Инвестиции, 09:00
Глава «Нетологии» — РБК: «Обучение и елки бизнес вычеркивает первыми» Технологии и медиа, 09:00
5 сериалов на выходные. «Балет» с Бондарчуком и отряды «ЛизаАлерт» Life, 09:00
Из Тбилиси в Москву вылетел первый за 4 года рейс грузинской авиакомпании Политика, 08:48
WP назвала «главную силу» в США, продавившую передачу ВСУ танков и F-16 Политика, 08:29
Как вдохновлять сотрудников: встреча с Ивлевым
На РБК Pro шеф поделится техниками управления и мотивации. Ждем вас 22 мая в 19:00 МСК
Присоединиться
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 08:24
В Британии назвали улучшения российской армии за год операции на Украине Политика, 08:09
Байден выдвинул на новую должность координатора Госдепа по санкциям Политика, 08:04
Юристы раскрыли, можно ли в новых регионах не платить «украинские» штрафы Политика, 08:00
Финансист предсказал Британии положение беднейшей в Европе Экономика, 07:44
Байден оставил запись в книге музея в Хиросиме без извинений за 1945 год Политика, 06:46
Израиль заявил о «моральной» поддержке Украины и учете влияния России Политика, 06:43
Политика ,  
0 

Байден выдвинул на новую должность координатора Госдепа по санкциям

Президент США Байден выдвинул на пост помощника госсекретаря по Европе Джеймса О'Брайена

Президент США Джо Байден выдвинул координатора отдела санкционной политики Джеймса О'Брайена на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии, сообщает пресс-служба Белого дома. Занимающий эту должность курирует вопросы, касающиеся в том числе отношений с Россией.

Кандидатуру О'Брайена еще должен одобрить Сенат конгресса США. До него этот пост занимала Карен Донфрид (с 2021 по 2023 год).

О'Брайен является главой Управления по координации санкций с 2022 года. На эту должность его тоже выдвинул Байден. На этом посту он руководил масштабной санкционной программой и давал консультации по ряду вопросов, включая мирные переговоры в Европе, соглашения в научной и экологической сферах, постсоветские преобразования в России и на Украине и инициативы по проведению расследования и преследованию лиц, несущих ответственность за военные преступления, говорится в сообщении Белого дома.

Ранее Джеймс О'Брайена дважды занимал должность специального представителя президента США. В 2015–2017 годах в администрации Барака Обамы он был спецпосланником президента по вопросам освобождения американцев, плененных за рубежом, и работал над возвращением ста граждан США.

В период с 1989 по 2001 год О'Брайен работал старшим советником госсекретаря США Мадлен Олбрайт, затем заместителем главы отдела политического планирования Госдепартамента и специальным представителем президента США на Балканах.

После ухода из правительства О'Брайен был директором и вице-председателем международной консалтинговой компании Albright Stonebridge Group.

Читайте на РБК Pro
Почему в ФРГ не хотят ссориться с КНР из-за химикатов для полупроводников
15 секретов удачных рекламных видео, о которых вы не знали
Почему компании в России любят навязчивый сервис и что с этим делать
Криптовалюту могут признать ценной бумагой. Каковы риски
Теги
Персоны
Джо Байден США Госдепартамент США госсекретарь санкции
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Байден выбрал кандидата на самую высокопоставленную должность в армии США
Политика
Нед Прайс покинет должность пресс-секретаря Госдепартамента США
Политика
Новый посол США впервые в этой должности посетила МИД России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter