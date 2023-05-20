Байден выдвинул на новую должность координатора Госдепа по санкциям

Президент США Джо Байден выдвинул координатора отдела санкционной политики Джеймса О'Брайена на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии, сообщает пресс-служба Белого дома. Занимающий эту должность курирует вопросы, касающиеся в том числе отношений с Россией.

Кандидатуру О'Брайена еще должен одобрить Сенат конгресса США. До него этот пост занимала Карен Донфрид (с 2021 по 2023 год).

О'Брайен является главой Управления по координации санкций с 2022 года. На эту должность его тоже выдвинул Байден. На этом посту он руководил масштабной санкционной программой и давал консультации по ряду вопросов, включая мирные переговоры в Европе, соглашения в научной и экологической сферах, постсоветские преобразования в России и на Украине и инициативы по проведению расследования и преследованию лиц, несущих ответственность за военные преступления, говорится в сообщении Белого дома.

Ранее Джеймс О'Брайена дважды занимал должность специального представителя президента США. В 2015–2017 годах в администрации Барака Обамы он был спецпосланником президента по вопросам освобождения американцев, плененных за рубежом, и работал над возвращением ста граждан США.

В период с 1989 по 2001 год О'Брайен работал старшим советником госсекретаря США Мадлен Олбрайт, затем заместителем главы отдела политического планирования Госдепартамента и специальным представителем президента США на Балканах.

После ухода из правительства О'Брайен был директором и вице-председателем международной консалтинговой компании Albright Stonebridge Group.