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Минобороны сообщило об отражении 11 атак ВСУ за сутки

Минобороны: ВСУ при попытках наступать на двух направлениях потеряли свыше 350 солдат
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

Украинские военные за прошедшие сутки пытались наступать на донецком и краснолиманском направлениях, атаки были отражены, сообщило Минобороны России.

На донецком направлении российские военные отразили шесть атак противника в районе населенных пунктов Белогоровка в ЛНР и Клещеевка в ДНР. На краснолиманском — пять атак около населенного пункта Невское и Серебрянского лесничества в ЛНР.

Потери противника на двух направлениях превысили 350 человек, утверждают в Минобороны. За сутки украинская армия лишилась, среди прочего, самоходной артиллерийской установки Krab польского производства, британской гаубицы FH-70 и американской артиллерийской системы М777. Российские средства ПВО перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, также было уничтожено 35 беспилотников.

Украинское контрнаступление продолжается с начала июня. Российский президент Владимир Путин говорил, что ВСУ не добились значимых результатов ни на одном из участков, а украинские потери он называл «катастрофическими».

По мнению командующего группировки российских войск «Центр» генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, украинские военные будут пытаться наступать до конца августа, затем будет перерыв. «В зиму они сильно такого ничего не достигнут. Ну, к весне, я думаю, это все закончится», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что наступление идет «медленнее, чем хотелось бы». В начале июля секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объявил о смене стратегии ВСУ: по его словам, теперь задача украинских сил будет не продвижение, а «истощение российской армии».

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Минобороны сообщило об отражении 11 атак ВСУ за сутки
Минобороны сообщило об отражении 11 атак ВСУ за сутки

Теги
Минобороны ДНР ЛНР контрнаступление
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