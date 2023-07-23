В Минобороны оценили, на сколько у ВСУ хватит сил для наступления

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 100,66 (-1,18) Инвестиции, 21 июл, 18:57 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 90,38 (-0,47) Инвестиции, 21 июл, 18:57
Во Владикавказе загорелась кровля спорткомплекса «Динамо» Общество, 22:01
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 21:56
В Минобороны заявили о массовом применении ВСУ кассетных боеприпасов Политика, 21:45
«Зенит» продаст Малкома саудовскому клубу за рекордные €60 млн Спорт, 21:43
Как доходы России от экспорта нефти упали почти вдвое. Инфографика Экономика, 21:41
Блинкен допустил возвращение к диалогу с Ираном по ядерной проблематике Политика, 21:30
В Греции предложили «склонить голову» ради российских самолетов Общество, 21:23
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Общественники оценили условия содержания Стрелкова в «Лефортово» Общество, 21:20
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 21:18
Датский велогонщик второй раз подряд выиграл «Тур де Франс» Спорт, 21:18
В Минобороны оценили, на сколько у ВСУ хватит сил для наступления Политика, 21:17
Три сегмента российских ИТ-продуктов и ключевые игроки в них РБК и Softline, 21:09
Kyiv Post сообщил о жалобах в ВСУ на потери и падение морального духа Политика, 21:05
Команда Анкалаева назвала дату следующего боя и вероятного соперника Спорт, 21:01
Военная операция на Украине ,  
0 

В Минобороны оценили, на сколько у ВСУ хватит сил для наступления

Минобороны: сил дня наступление у ВСУ хватит до конца августа, потом будет перерыв
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ продолжат попытки наступления до конца августа, после чего возьмут перерыв, заявил генерал Мордвичев. Ранее о провале украинского контрнаступления говорил Путин, а Зеленский признавал, что оно идет «медленнее, чем хотелось бы»
Фото: Alex Babenko / Getty Images
Фото: Alex Babenko / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут продолжать попытки контрнаступления до конца августа, потом будет перерыв, заявил командующий группировкой «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, передает ТАСС.

«Для наступа у них хватит до конца августа времени, потянут они еще до конца августа. Потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут. Ну, к весне, я думаю, это все закончится», — сказал он, отвечая на вопрос, надолго ли у ВСУ еще хватит запала для контрнаступления.

Ранее 23 июля о том, что контрнаступление Украины «идет тяжело» и может продлиться еще несколько месяцев, заявил в интервью CNN госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что российские вооруженные силы организовали «надежную оборону», поэтому наступление ВСУ не может завершиться в течение нескольких недель.

Украинское контрнаступление по всей линии фронта продолжается с начала июня. Российский президент Владимир Путин говорил, что ВСУ не добились значимых результатов ни на одном из участков, а украинские потери он называл «катастрофическими». В Минобороны заявляли, что по состоянию на 11 июля с начала контрнаступления Украина потеряла более 26 тыс. военных, 17 танков Leopard, пять колесных танков АМХ и 12 БМП Bradley.

На встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко 23 июля Путин уточнил, что потери ВСУ уже выше 26 тыс. Он также в очередной раз отметил, что украинское наступление полностью провалилось.

В Киеве признавали трудности в ходе контрнаступления. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что оно идет «медленнее, чем хотелось бы», и отмечал, что российские войска оказывают серьезное сопротивление. В начале июля секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объявил о смене стратегии ВСУ. По его словам, теперь задача украинских сил не продвижение, а «истощение российской армии».

Глава лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марк Галеотти в статье для Times в начале июля отмечал, что медленный темп украинского контрнаступления связан с упорством российской армии и с тем, что она находится «в лучшей форме». Кроме того, по словам Галеотти, у российских военных «было время» для создания мощных оборонительных укреплений. Он пишет о так называемой линии Суровикина (генерал армии Сергей Суровикин — замкомандующего группировкой войск в зоне военной операции. — РБК) — обширной сети траншей, минных полей, колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций, — предназначенной для замедления любой украинской атаки.

Читайте на РБК Pro
Дьявол носит Prada: профессия в фильме и в жизни — в помощь абитуриентам
Как британский регулятор обвалил капитализацию Adobe на $2 млрд
«Я всегда засыпаю за 10 секунд»: как выстроил свою жизнь кофаундер PayPal
Что грозит компании за взятку и как защищаться в суде

В Минобороны оценили, на сколько у ВСУ хватит сил для наступления
В Минобороны оценили, на сколько у ВСУ хватит сил для наступления

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минобороны контрнаступление ВСУ Военная операция на Украине
Материалы по теме
Блинкен спрогнозировал сроки «тяжело идущего» контрнаступления ВСУ
Политика
Рогов заявил о второй фазе контрнаступления ВСУ в конце июля
Политика
Путин и Лукашенко назвали потери ВСУ с начала контрнаступления
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter