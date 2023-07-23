В Минобороны оценили, на сколько у ВСУ хватит сил для наступления

ВСУ продолжат попытки наступления до конца августа, после чего возьмут перерыв, заявил генерал Мордвичев. Ранее о провале украинского контрнаступления говорил Путин, а Зеленский признавал, что оно идет «медленнее, чем хотелось бы»

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут продолжать попытки контрнаступления до конца августа, потом будет перерыв, заявил командующий группировкой «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, передает ТАСС.

«Для наступа у них хватит до конца августа времени, потянут они еще до конца августа. Потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут. Ну, к весне, я думаю, это все закончится», — сказал он, отвечая на вопрос, надолго ли у ВСУ еще хватит запала для контрнаступления.

Ранее 23 июля о том, что контрнаступление Украины «идет тяжело» и может продлиться еще несколько месяцев, заявил в интервью CNN госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что российские вооруженные силы организовали «надежную оборону», поэтому наступление ВСУ не может завершиться в течение нескольких недель.

Украинское контрнаступление по всей линии фронта продолжается с начала июня. Российский президент Владимир Путин говорил, что ВСУ не добились значимых результатов ни на одном из участков, а украинские потери он называл «катастрофическими». В Минобороны заявляли, что по состоянию на 11 июля с начала контрнаступления Украина потеряла более 26 тыс. военных, 17 танков Leopard, пять колесных танков АМХ и 12 БМП Bradley.

На встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко 23 июля Путин уточнил, что потери ВСУ уже выше 26 тыс. Он также в очередной раз отметил, что украинское наступление полностью провалилось.



В Киеве признавали трудности в ходе контрнаступления. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что оно идет «медленнее, чем хотелось бы», и отмечал, что российские войска оказывают серьезное сопротивление. В начале июля секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объявил о смене стратегии ВСУ. По его словам, теперь задача украинских сил не продвижение, а «истощение российской армии».

Глава лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марк Галеотти в статье для Times в начале июля отмечал, что медленный темп украинского контрнаступления связан с упорством российской армии и с тем, что она находится «в лучшей форме». Кроме того, по словам Галеотти, у российских военных «было время» для создания мощных оборонительных укреплений. Он пишет о так называемой линии Суровикина (генерал армии Сергей Суровикин — замкомандующего группировкой войск в зоне военной операции. — РБК) — обширной сети траншей, минных полей, колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций, — предназначенной для замедления любой украинской атаки.