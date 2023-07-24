Минобороны заявило о 13 попытках атак ВСУ на двух направлениях

Группировка российских войск «Центр» отразила 13 попыток Вооруженных сил Украины вернуть свои позиции на сватовском и краснолиманском направлениях, в плен сдались более 40 украинских военных, заявил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Уничтожены три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей типа пикап», — сообщил Савчук. В ходе контрбатарейной борьбы, по его словам, были также поражены орудие Д-30 и два 120-миллиметровых миномета.

Накануне Минобороны заявило, что Воздушно-космические силы России сбили украинский Су-25 в районе Веролюбовки в ДНР. Кроме того, российские военные уничтожили шесть украинских боевых бронированных машин, 24 автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходную гаубицу «Гвоздика» и три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Спорное, Дзержинск и Ступочки в ДНР. Средствами противовоздушной обороны были перехвачены реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и крылатая ракета Storm Shadow, добавили в ведомстве.

