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Жителей сел в Джанкойском районе Крыма эвакуируют после атаки дронов

Глава Крыма: жителей нескольких сел в Джанкойском районе эвакуируют после атаки дрона
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Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Жителей сел, находящихся в радиусе 5 км от склада в Джанкойском районе, который был атакован беспилотником, эвакуируют. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Людей направят в пункты временного размещения. По предварительной информации, пострадавших нет, добавил Аксенов.

Дрон атаковал склад боеприпасов в Джанкойском районе утром. Также обломками беспилотника был поврежден частный дом в Кировском районе. По словам Аксенова, в небе над Крымом сбито системами ПВО и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 11 дронов.

После атаки беспилотников приостановили движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой — Симферополь.

Джанкойский район расположен в северо-восточной степной части Крымского полуострова. По данным телеграм-канала «112», склад боеприпасов, о котором говорит Аксенов, находится в поселке Вольное, там начался пожар.

Одновременно с этим на Крымском мосту перекрывали движение автотранспорта. Спустя 44 минуты его восстановили.

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22 июля беспилотник атаковал склад боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма. Тогда в радиусе 5 км от места происшествия также была объявлена эвакуация, работу железной дороги приостанавливали. 12 местным жителям понадобилась медицинская помощь, четверых из них госпитализировали.

Жителей сел в Джанкойском районе Крыма эвакуируют после атаки дронов
Жителей сел в Джанкойском районе Крыма эвакуируют после атаки дронов

Теги
Крым Крымский мост Сергей Аксенов Джанкой эвакуация
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