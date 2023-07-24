Жителей сел в Джанкойском районе Крыма эвакуируют после атаки дронов
Жителей сел, находящихся в радиусе 5 км от склада в Джанкойском районе, который был атакован беспилотником, эвакуируют. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.
Людей направят в пункты временного размещения. По предварительной информации, пострадавших нет, добавил Аксенов.
Дрон атаковал склад боеприпасов в Джанкойском районе утром. Также обломками беспилотника был поврежден частный дом в Кировском районе. По словам Аксенова, в небе над Крымом сбито системами ПВО и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 11 дронов.
После атаки беспилотников приостановили движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой — Симферополь.
Джанкойский район расположен в северо-восточной степной части Крымского полуострова. По данным телеграм-канала «112», склад боеприпасов, о котором говорит Аксенов, находится в поселке Вольное, там начался пожар.
Одновременно с этим на Крымском мосту перекрывали движение автотранспорта. Спустя 44 минуты его восстановили.
22 июля беспилотник атаковал склад боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма. Тогда в радиусе 5 км от места происшествия также была объявлена эвакуация, работу железной дороги приостанавливали. 12 местным жителям понадобилась медицинская помощь, четверых из них госпитализировали.