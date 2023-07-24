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Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли более чем на 40 минут

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли на 44 минуты

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил телеграм-канал о ситуации на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Причина остановки движения не уточнялась. Спустя 44 минуты его возобновили.

Движение останавливали на фоне атаки украинских беспилотников, о которой утром сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. «В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе», — написал он в своем телеграм-канале.

Движение автомобилей по мосту регулярно перекрывают после взрыва 17 июля. Сооружение атаковали два надводных украинских беспилотника, считают в Национальном антитеррористическом комитете. В результате взрыва погибли два человека, автомобильная часть моста была повреждена.

Автомобили по мосту могут следовать в реверсивном движении по одной полосе. Восстановить движение по двум полосам власти планируют осенью после ремонта. Грузовые машины на мост не пропускаются — они могут попасть в Крым либо с помощью паромной переправы, либо по новым регионам.

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20 июля движение на посту перекрывали после сигнала воздушной тревоги. Спустя 12 минут оно было восстановлено. 22 июля мост перекрыли, перед тем как глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке беспилотников на инфраструктурные объекты Красногвардейского района республики.

Теги
Крымский мост Крым дорожное движение легковые автомобили Сергей Аксенов
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