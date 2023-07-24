Движение поездов в Крыму, в Джанкойском районе, возобновили после атаки беспилотников

Движение поездов под Джанкоем в Крыму возобновили после атаки дронов

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Железнодорожное движение в Джанкойском районе, которое было приостановлено после атаки беспилотника на склад, возобновлено. Об этом написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Инфраструктура железной дороги в Джанкойском районе не повреждена, сообщила Крымская железная дорога. Ранее приостановленное движение поездов на участке Отрадная — Урожайная восстановлено.

Железнодорожное движение приостановили из-за утренней атаки дрона по складу боеприпасов в Джанкойском районе. В результате удара также был поврежден частный дом в Кировском районе. Жителей сел, находящихся в радиусе 5 км от склада, эвакуируют в пункты временного размещения. Пострадавших, по словам Аксенова, нет.

После атаки приостанавливали движение автомобилей по трассе Джанкой — Симферополь. Несколько поездов, идущих из Москвы, Адлера и Санкт-Петербурга в крымские города, задержали.

Глава Крыма говорил, что в небе над полуостровом сбито системами ПВО и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 11 дронов. Минобороны России позже сообщило, что в ночь на 24 июля украинские военные попытались атаковать объекты в Крыму с помощью 17 беспилотников. Как заявили в министерстве, три дрона уничтожила система ПВО, еще 14 подавили средства радиоэлектронной борьбы, из них 11 упали в акватории Черного моря, остальные три — на территории полуострова.