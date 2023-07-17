Туроператоры засомневались в популярности пути в Крым через новые регионы

Крымский мост (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Альтернативный маршрут в Крым через новые регионы не станет массовым, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Среди причин туроператоры назвали:

долгий путь — при выезде из Ростова-на-Дону дорога в объезд занимает без учета досмотра не менее восьми часов (порядка 800 км);

технические сложности: нет покрытия основных федеральных мобильных операторов, мало информации, какие заправки, точки питания и санитарные остановки есть на трассе;

передвижение из Крыма через новые регионы в ночные часы будет невозможно из-за комендантского часа в новых регионах (власти трех регионов уже отменили комендантский час для поездок в Крым).

Туроператоры отмечают, что часть туристов, которым срочно надо возвращаться домой, поедут по альтернативному маршруту. «Соответственно, появятся первые отзывы, заработает «сарафанное радио», в профильных чатах будет больше информации о том, что есть на трассе. По-хорошему, эту информацию уже сейчас должен транслировать Минтранс и другие заинтересованные ведомства», — говорят в одной из туркомпаний, отмечая, что турпоток по альтернативному пути все же не станет массовым, потому что люди опасаются за свою безопасность.

Ночью власти Крыма сообщили о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-й опоры Крымского моста. Движение по мосту после этого приостановили. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при происшествии на мосту погибли двое жителей региона, мужчина и женщина, а их дочь получила ранения средней тяжести. Девочку доставили в больницу, она в реанимации. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымский мост была совершена террористическая атака двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.

Глава Крыма Сергей Аксенов призывал воздержаться от поездок через Крымский мост после теракта и выбирать альтернативные маршруты через новые регионы. Альтернативный маршрут в Крым идет от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой области, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов. Движение паромов между Кубанью и Крымом также было остановлено.