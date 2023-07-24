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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ сообщила о следах взрывчатки на судне в Керченском проливе

ФСБ заявила о найденных следах взрывчатки на сухогрузе в Керченском проливе
Сюжет
Военная операция на Украине
Сухогруз шел из Турции для погрузки зерна в ростовском порту. В конце мая судно было на Украине, заявила ФСБ. Там считают, что в конструкции судна произошли изменения и его могли применять для перевозки взрывчатки на Украину
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

На сухогрузе, который шел из Турции в Ростов-на-Дону через Керченский пролив для погрузки зерновых, найдены следы взрывчатки, судну запретили проход под Крымским мостом, сообщила ФСБ. Инцидент произошел 22 июля.

На судне нашли «следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила, также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза».

«Установлено, что в конце мая судно находилось в украинском порту Килия. В июле в турецком порту Тузла (в Стамбуле. — РБК) была осуществлена полная смена судовой команды, состоявшей из 12 граждан Украины, и изменено название сухогруза», — сообщили в спецслужбе (цитата по «Интерфаксу»).

ФСБ допустила, что судно могли использовать для доставки взрывчатых веществ на Украину.

17 июля произошла атака на Крымский мост, тогда же Россия вышла из зерновой сделки.

Как заявили российские власти, по мосту ударили два украинских безэкипажных катера. Погибли два человека — родители несовершеннолетней девочки, последняя выжила, но получила травмы. На автодорожной части моста разрушен один пролет, на другом произошло осевое смещение, железнодорожная часть получила незначительные повреждения. Москва считает случившееся терактом.

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После прекращения действия зерновой сделки Москва объявила ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря временно опасными для судоходства. Также судам было выпущено предупреждение, согласно которому все идущие в украинские порты суда будут рассматриваться потенциальными перевозчиками военных грузов, а страны, под флагами которых они идут, — считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева. Схожую позицию заняла и Украина.

Позднее российский МИД заявил, что Москва будет убеждаться, «что судно с чем-то плохим идет» — при необходимости будут делать запрос на осмотр грузов. ФСБ указала, что проводит «комплекс контрольно-проверочных мероприятий» на судах, которые проходят в Керченском проливе, для «предотвращения террористических и диверсионных акций».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Керченский пролив Крымский мост ФСБ
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