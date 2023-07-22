Власти сообщили, что делать при сигнале тревоги на Крымском мосту

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опубликовал в своем телеграм-канале последовательность действий на случай сигнала тревоги на мосту

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опубликовал в своем телеграм-канале алгоритм действий на случай сигнала тревоги на Крымском мосту.

Так, если вы стоите в очереди на досмотр или уже проходите его, нужно вернуться в автомобиль, сложить все вещи, которые достали, и по инструкции сотрудников транспортной безопасности направиться в безопасное место.

«Если вы уже на мостовом переходе, не поддавайтесь панике. Услышав сигнал тревоги, следуйте указаниям системы громкоговорящей связи», — говорится в памятке.

Водителей просят не останавливаться, не совершать опасных маневров и не выходить из машины. Соблюдая скорость, автомобилисты должны направиться в сторону выезда с моста.

«Если вы услышали сигнал тревоги, не снимайте происходящее и не выкладывайте в интернет», — просят власти.

20 июля Крымский мост перекрыли из-за воздушной тревоги. «Мост временно закрыт Звучит сигнал «Воздушная тревога. Всем покинуть мост», — сообщал оперштаб республики. Спустя 12 минут движение по мосту было возобновлено.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Погибли два человека, один пролет автомобильной части оказался полностью разрушенным. Стоимость ремонта оценивается в сумму до 1,3 млрд руб.

Москва назвала произошедшее терактом и обвинила Киев. После атаки украинская сторона напомнила о словах начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, назвавшего мост «излишней конструкцией». Российское Минобороны несколько раз отчитывалось об «ударах возмездия», в том числе по Одессе. Президент Владимир Путин заявил, что ждет «конкретных предложений по повышению безопасности» моста. Атаку он назвал не имеющей смысла, поскольку «мост давно не используется для военных перевозок».

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост — «законная цель» для Киева.