В Москве после удара беспилотников перекрыли движение по двум улицам

На Комсомольском проспекте у дома 17 были обнаружены осколки дрона. Второй дрон попал в здание бизнес-центра на улице Лихачева. Собянин уточнил, что дроны ударили по нежилым домам

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве перекрыли движение по Комсомольскому проспекту от дома № 18 в сторону области, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Также движение перекрыто по проспекту Лихачева.

Ранее на Комсомольском проспекте у дома № 17 были обнаружены осколки беспилотника, сообщили ТАСС в экстренных службах, уточнив, что пострадавших нет. Телеграм-канал «112» передавал, что на Комсомольском проспекте во многих зданиях выбиты стекла в связи с «прилетом беспилотника».

Позже ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что второй беспилотник попал в здание бизнес-центра на улице Лихачева. О беспилотнике на проспекте Лихачева также писали Mash, Shot и «112».

Жители центра и юга Москвы также слышали звуки взрыва, по их словам, первый взрыв прозвучал около 4:00 утра, передавал Mash.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ударах беспилотников по двум нежилым зданиям около 4 часов утра. «Серьезных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте», — написал он в своем телеграмм-канале.

Минобороны сообщило о пресечении попытки Украины осуществить атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. «Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение», — заявили в ведомстве, добавив, что никто не пострадал.