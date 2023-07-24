Польша создаст саперный батальон на границе с Белоруссией и Калининградом

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В районе города Августов (расположен на северо-востоке Польши) будет создан саперный батальон, основной задачей которого станет укрепление восточной границы и обеспечение Сувалкского коридора, сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак. Его слова приводятся на сайте правительства Польши.

По словам главы Минобороны, батальон саперов будет создан к концу 2023 года. Он войдет в состав 15-й Гижицкой механизированной бригады, входящей в состав 16-й механизированной дивизии.

«Подразделение в Августове будет создано в рамках принятого Советом министров в 2022 году пакета усиления Вооруженных сил Польши на 2023–2025 годы, который предусматривает усиление уже существующих тактических соединений на восточном фланге НАТО», — говорится в сообщении.

Сувалкский коридор — участок территории длиной около 100 км, по которому проходит граница Польши с Литвой. Этот участок называют «сухопутным коридором» с Калининградской и Гродненской областями России и Белоруссии.

Польша начала укреплять свои восточные границы после сообщений о том, что Белоруссию планируют передислоцироваться силы ЧВК «Вагнер». В начале июля Варшава объявила о переброске 1 тыс. солдат и почти 200 единиц военной техники в Подляшье — регион на границе с Белоруссией.

Подразделения «Вагнер» разместились в лагере в белорусской деревне Цель — в 20 км от города Осиповичи. Польские власти со ссылкой на данные разведки сообщали, что несколько сотен бойцов ЧВК находятся на территории соседней республики. Там они начали тренировать военнообязанных подразделений территориальных войск Белоруссии.

23 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путин заявил, что его стали «напрягать вагнеровцы». По его словам, они «просятся на Запад», чтобы «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув». Лукашенко же заявил, что ему «не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие».