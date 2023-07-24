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Польша создаст саперный батальон на границе с Белоруссией и Калининградом

Глава Минобороны Польши анонсировал создание саперного батальона в Сувалкском коридоре
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

В районе города Августов (расположен на северо-востоке Польши) будет создан саперный батальон, основной задачей которого станет укрепление восточной границы и обеспечение Сувалкского коридора, сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак. Его слова приводятся на сайте правительства Польши.

По словам главы Минобороны, батальон саперов будет создан к концу 2023 года. Он войдет в состав 15-й Гижицкой механизированной бригады, входящей в состав 16-й механизированной дивизии.

«Подразделение в Августове будет создано в рамках принятого Советом министров в 2022 году пакета усиления Вооруженных сил Польши на 2023–2025 годы, который предусматривает усиление уже существующих тактических соединений на восточном фланге НАТО», — говорится в сообщении.

Сувалкский коридор — участок территории длиной около 100 км, по которому проходит граница Польши с Литвой. Этот участок называют «сухопутным коридором» с Калининградской и Гродненской областями России и Белоруссии.

Польша начала укреплять свои восточные границы после сообщений о том, что Белоруссию планируют передислоцироваться силы ЧВК «Вагнер». В начале июля Варшава объявила о переброске 1 тыс. солдат и почти 200 единиц военной техники в Подляшье — регион на границе с Белоруссией.

Подразделения «Вагнер» разместились в лагере в белорусской деревне Цель — в 20 км от города Осиповичи. Польские власти со ссылкой на данные разведки сообщали, что несколько сотен бойцов ЧВК находятся на территории соседней республики. Там они начали тренировать военнообязанных подразделений территориальных войск Белоруссии.

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23 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путин заявил, что его стали «напрягать вагнеровцы». По его словам, они «просятся на Запад», чтобы «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув». Лукашенко же заявил, что ему «не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие».

Теги
Польша Белоруссия Калининградская область саперы батальон
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