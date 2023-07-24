Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 100,66 (-1,18) Инвестиции, 21 июл, 18:57 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 90,38 (-0,47) Инвестиции, 21 июл, 18:57
Минпромторг согласился скорректировать запрет закупки иностранных ИВЛ Общество, 02:25
Самолет с 20 пассажирами упал при взлете в аэропорту Судана Общество, 01:55
Патрушев посетит ЮАР и встретится с представителями БРИКС Политика, 01:38
Киев назвал возможный срок вступления в НАТО Политика, 01:16
Как и на что расходует свои деньги молодежь. Исследование РБК и «Мир», 01:03
Как сборы от кино в России вернулись на уровень до пандемии. Инфографика Технологии и медиа, 01:00
В ЛНР заявили об ударе ВСУ кассетными боеприпасами по Золотаревке Политика, 00:52
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Автошколы раскритиковали новые программы по обучению вождению Общество, 00:50
Генсек ООН осудил удар России в районе Одессы Политика, 00:38
Где узнать о ночной жизни в Москве и Санкт-Петербурге РБК и ВКонтакте, 00:28
Минобороны заявило о сближении дрона США с российскими самолетами в Сирии Политика, 00:21
Путин заявил о готовности России заместить поставки зерна с Украины Политика, 00:19
Волевая победа «Спартака» и сенсационное поражение ЦСКА. Итоги тура РПЛ Спорт, 00:00
В Нижегородской области перевернулась лодка с двумя взрослыми и ребенком Общество, 23 июл, 23:41
Политика ,  
0 

Патрушев посетит ЮАР и встретится с представителями БРИКС

Секретарь Совбеза Патрушев совершит двухдневный визит в ЮАР

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев совершит визит в ЮАР 24-25 июля. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза, передает ТАСС.

«В Йоханнесбурге Н. Патрушев примет участие в XIII ежегодной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, государств БРИКС, а также в отдельном расширенном заседании в формате «Друзья БРИКС» на уровне секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности», — говорится в сообщении.

Через месяц, 22–24 августа, в Йоханнесбурге должен пройти саммит стран-членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Главными в повестке 15-го саммита будут вопросы единой валюты БРИКС и приема новых членов в блок, писала SCMP. Как отмечала газета, множество африканских стран хотят присоединиться к БРИКС и рассматривают блок как альтернативу «западному доминированию».

От России физически на саммите будет присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент Владимир Путин выступит по видеосвязи 23 августа. Власти ЮАР долго не могли определиться с форматом участия российского лидера в саммите. Дело в том, что весной Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, и ЮАР, которая ратифицировала основополагающий документ МУС — Римский статут, должна его исполнить. Москва называла решение МУС юридически ничтожным. Президент ЮАР Сирил Рамафоса говорил, что арест Путина на территории страны был бы равносилен объявлению войны российской стороне.

Теги
Персоны
Николай Патрушев Совет безопасности ЮАР БРИКС
Николай Патрушев фото

Николай Патрушев

секретарь Совета безопасности России, экс-директор ФСБ

11 июля 1951 года
Материалы по теме
Foreign Policy узнал о поездке Нуланд в ЮАР на переговоры о России
Политика
Макрон не получил приглашения на саммит БРИКС
Политика
Bloomberg узнал о просьбе ЕС к Аргентине повременить с членством в БРИКС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter