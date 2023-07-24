Патрушев посетит ЮАР и встретится с представителями БРИКС

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев совершит визит в ЮАР 24-25 июля. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза, передает ТАСС.

«В Йоханнесбурге Н. Патрушев примет участие в XIII ежегодной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, государств БРИКС, а также в отдельном расширенном заседании в формате «Друзья БРИКС» на уровне секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности», — говорится в сообщении.

Через месяц, 22–24 августа, в Йоханнесбурге должен пройти саммит стран-членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Главными в повестке 15-го саммита будут вопросы единой валюты БРИКС и приема новых членов в блок, писала SCMP. Как отмечала газета, множество африканских стран хотят присоединиться к БРИКС и рассматривают блок как альтернативу «западному доминированию».

От России физически на саммите будет присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент Владимир Путин выступит по видеосвязи 23 августа. Власти ЮАР долго не могли определиться с форматом участия российского лидера в саммите. Дело в том, что весной Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, и ЮАР, которая ратифицировала основополагающий документ МУС — Римский статут, должна его исполнить. Москва называла решение МУС юридически ничтожным. Президент ЮАР Сирил Рамафоса говорил, что арест Путина на территории страны был бы равносилен объявлению войны российской стороне.