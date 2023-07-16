SCMP объяснила привлекательность БРИКС для африканских стран

Множество африканских стран рассматривают БРИКС как альтернативу «западному доминированию» и рассчитывают на вступление в блок. В то же время это может вызвать противоречия внутри БРИКС из-за усиления Пекина, пишет SCMP.

Президент ЮАР Сирил Рамафоза, президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин (слева направо) на саммите БРИКС в Бразилии (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Множество африканских стран, а также страны Латинской Америки и Ближнего Востока хотят присоединиться к блоку БРИКС в надежде избежать доминирования Запада, заявили опрошенные South China Morning Post эксперты.

Издание отмечает, что заинтересованность в присоединении к БРИКС, на который приходится более 40% населения и около четверти мирового ВВП, выразили уже несколько десятков стран, включая Египет, Алжир, Аргентину, Саудовскую Аравию, Белоруссию, Иран, Мексику, Сирию, Турцию и Венесуэлу. «Блок становится все более привлекательным как новый этап для дипломатического и финансового развития. <...> многие страны, особенно в Африке, рассматривают ее как организацию, которая может бросить вызов доминирующим структурам глобального управления, возглавляемым США и Европой», — пишет газета.

Вопросы единой валюты БРИКС и приема новых членов в блок будут главными в повестке 15-й саммита блока в Южной Африки, который состоится в следующем месяце, отмечает SCMP.

Профессор экономики Университета Найроби Ксин Ираки сообщил, что многие страны сегодня рассматривают БРИКС как шанс избежать западного доминирования как в экономическом, так и в политическом плане. По его словам, Китай и Индия сегодня рассматривают Африку как свою новую «игровую площадку». «Они, вероятно, будут конкурировать друг с другом, чтобы «впечатлить» Африку такими благами, как помощь, льготные кредиты или торговля. Но новые участники будут проблемой из-за их лояльности и ожиданий», — указал профессор.

По словам старшего научного сотрудника африканской программы Центра стратегических и международных исследований Кэмерона Хадсона, БРИКС предлагает африканским странам возможный путь для создания рычагов влияния на международном уровне путем присоединения к другим странам Глобального Юга, которые «разделяют многие из тех же проблем и перспектив». «Одна из инициатив, которыми сейчас занимается БРИКС, — это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты, будь то национальные или создание какой-то совместной валюты», — сказал он.

Доцент кафедры устойчивого развития и глобального управления Университета Тафтса Михаэла Папа также отметила, что было много ожиданий, что на саммите БРИКС в следующем месяце будет обсуждаться единая валюта блока, но единого мнения по этому вопросу нет до сих пор. «Саммит необходим для изучения того, как совместно реагировать на основные глобальные проблемы, укреплять местные валюты БРИКС и трансграничную торговлю, а также управлять расширением блока», — указала доцент.

Бывший чиновник Белого дома Джо Салливан сообщил SCMP, что многие страны, особенно в Африке, давно жаждут создания многосторонней организации, отражающей интересы Глобального Юга. В то же время это может вызвать противоречия внутри БРИКС из-за потенциального усиления Пекина, отмечает Салливан.

БРИКС была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. В 2010 году к ней присоединилась ЮАР. В прошлом году заявки на вступление в БРИКС подавали Иран и Аргентина, готовность рассмотреть присоединение к блоку выражал Алжир.

Замглавы МИД России Сергей Рябков говорил в середине июня, что количество стран, желающих присоединиться к БРИКС, продолжает расти и уже достигло почти 20. По его словам, намерение такого количества государств войти в состав объединения — «это отражение возрастающей и уже очень существенной роли БРИКС на международной арене как объединения единомышленников».

В БРИКС входят крупнейшие страны мира с огромным потенциалом и понятными политическими амбициями, объяснял РБК главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Процесс, который мы сейчас наблюдаем повсеместно, это размежевание мира на западную и незападную части. БРИКС не сказать чтобы очень эффективная организация, но зато она символизирует незападный мир, который необязательно против Запада, он просто другой. В этом качестве БРИКС привлекает очень многих», — считает он.

