Финляндия после закрытия консульства России отобрала у дипломатов коттедж

Власти финского города Турку отменят разрешение сотрудникам российского генерального консульства использовать коттедж в районе Какскерта. Об этом в Twitter сообщила мэр города Минна Арве.

Коттедж представляет собой бревенчатый дом постройки 1970-х годов с гостиной, спальней и сауной. В 1974 году его передали дипломатам в безвозмездное пользование, аренду платила администрация Турку.

Накануне Финляндия объявила о решении с 1 октября закрыть российское консульство в Турку в ответ на закрытие финского генконсульства в Санкт-Петербурге, которое, в свою очередь, стало реакцией на высылку девяти российских дипломатов из Финляндии в начале июня.

В мае Россия также решила закрыть отделения финского консульства в Петрозаводске и Мурманске. Принятое решение МИД объяснил «конфронтационным курсом, проводимым Финляндией в отношении Российской Федерации», который серьезно повредил отношениям между странами. За два месяца до этого Финляндия вступила в НАТО.