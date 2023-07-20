Песков назвал новые санкции Канады попыткой «бежать впереди всех»

Песков: Канада все время пытается бежать впереди всех, вводя против России новые санкции

Дмитрий Песков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Канада, вводя новые санкции против России, пытается бежать впереди других западных стран, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Канада все время пытается бежать впереди всех, демонстрируя, какой она образцовый «санкционерщик», — заявил Песков.

Помимо этого, пресс-секретарь президента отметил, что санкции Великобритании против детского центра «Артек» в Крыму поразили его как «верх маразма».

20 июля Канада ввела новые санкции против российских компаний и физлиц. Среди попавших под ограничения — банки «Точка» и Тинькофф, новостные порталы «Одна Родина», «Русская весна» и ООО «Readovka», учредитель одноименного портала, а также учрежденный режиссером Никитой Михалковым «Бесогон» (Михалков также попал под санкции). Среди физлиц — министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, актеры Иван Охлобыстин и Дмитрий Харатьян.

Помимо Канады, санкции ввели также Великобритания и США. Лондон добавил в санкционные списки по Мали, ЦАР и Судану восемь физлиц и пять юрлиц, связанных, по версии британского правительства, с ЧВК «Вагнер». «Артек» оказался под санкциями три дня назад.