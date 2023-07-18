Песков назвал атаку на порт в Одессе «ударом возмездия»

Атака на порт в Одессе — это удар возмездия за Крымский мост, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

18 июля российские военные нанесли высокоточный удар в Одессе по объектам, где «готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров», заявили в Минобороны. В ведомстве тоже назвали этот шаг «ударом возмездия». Помимо этого, в районе городов Николаев и Одесса были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. т, из которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.

«Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах», — сказали в ведомстве.

Глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что инфраструктура порта получила повреждения. Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сказал, что ночью «произошло попадание в промышленный объект», после которого начался пожар.

17 июля Национальный антитеррористический комитет России сообщил об атаке на Крымский мост двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Во время атаки на мосту находилась легковая машина с семьей из Белгородской области. Родители погибли, а их несовершеннолетнюю дочь госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

СК завел уголовное дело по статье о теракте (ст. 205). Президент Владимир Путин говорил, что Минобороны готовит предложения, чтобы ответить на действия Украины.