Великобритания ввела санкции против восьми физлиц, связанных с «Вагнером»

Минфин Британии ввел санкции против 13 физлиц и организаций, связанных с ЧВК «Вагнер»

Под санкции за «связи с ЧВК «Вагнер» подпала M-Invest которая якобы занимается добычей золота в Судане, суданские Maroe Gold и Al-Solag Mining Company, а также Lobaye Invest Sarlu и Sewa Security, действующие в ЦАР

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Министерство финансов Великобритании внесло в санкционные списки по Мали, ЦАР и Судану восемь физлиц и пять юрлиц, связанных, по версии Лондона, с ЧВК «Вагнер».

Так, в санкционный список попал Иван Маслов 1980 года рождения, который, по утверждению Лондона, является руководителем ЧВК «Вагнер» в Мали.

Помимо этого, санкции ввели в отношении советника президента ЦАР по безопасности Виталия Перфильева, который, «возглавляет деятельностью группы в этой стране».

В санкционный список по Судану попал Михаил Потепкин, который «из-за своей связи с группой «Вагнера» и руководства компаниями Meroe Gold и M-Invest несет ответственность за действия, угрожающие безопасности и стабильности в стране», утверждает британский Минфин.

Ограничительные меры Великобритания также ввела против Константина Пикалова, Андрея Манделя, Михаила Александра Малолетко, Александра Иванова, а также гражданина Белоруссии Дмитрия Сытого.

Среди юрлиц под санкции попали M-Invest, Meroe Gold, Lobaye Invest SARLU, Sewa Security Services, Alsolag Mining Co Ltd., которые Лондон считает связанными с ЧВК «Вагнер».

В ЦАР под контролем ЧВК были месторождения алмазов и золота. Логистика и расчеты с ней осуществлялись через две компании — Officer’s Union for International Security и Sewa Security Services, которые ранее попали под американские санкции.

В начале июля пресс-секретарь президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем сообщил, что в стране проводят ротацию подразделений ЧВК «Вагнер». Он подчеркнул, что речь не идет об их «окончательном уходе».

По данным газеты Financial Times (FT) на февраль 2023 года, в ЦАР находились около 1,5 тыс. бойцов ЧВК «Вагнер». Reuters утверждает, что число бойцов ЧВК в стране достигало 1,9 тыс.

Зампредседателя Переходного суверенного совета Судана Малик Аггар в конце июня опроверг присутствие в стране ЧВК «Вагнер». Представители ЧВК находятся лишь в соседних с Суданом странах, сообщил он.

«Некоторые говорят, что вагнеровские силы в какой-то мере имеют связи с Силами быстрого реагирования (RSF), но никакого подтверждения этому нет», — добавил он. В апреле основатель «Вагнера» Евгений Пригожин говорил, что в Судане уже более двух лет нет ни одного бойца его группы. В мае 2023 года Минфин США, вводя санкции против компаний Пригожина, работающих в Мали, сообщило, что ЧВК поставляет зенитные ракеты RSF.