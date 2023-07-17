Минобороны заявило о пресечении попытки ВСУ атаковать в Запорожье

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военнослужащие группировки «Восток» уничтожили все украинские пехотные группы, которые пытались атаковать на запорожском направлении. Об этом сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«На запорожском направлении противник проводил попытки атаковать наши позиции малыми группами пехоты в районах южнее Малых Щербаков и Степового. Все группы уничтожены», — сказал Чехов. По его словам, артиллерия нанесла удары по противнику в районах Приютного, Черивного, Новоданиловки, Пятихатки и Работино.

Накануне Минобороны отчиталось, что расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С» Южного военного округа сорвали ротацию сил противника и переброску его резервов на линию боевого соприкосновения на запорожском направлении. Как заявляли в ведомстве, «замаскированные позиции подразделений, а также танки и боевые бронированные машины ВСУ были уничтожены фугасными, осколочно-фугасными и управляемыми артиллерийскими боеприпасами».