Песков назвал ложью слова Зеленского о подготовке Россией теракта на ЗАЭС

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Заявления президента Украины Владимира Зеленского о подготовке Москвой теракта на Запорожской АЭС — «очередная ложь», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, только что были контакты с МАГАТЭ там, на месте. Весьма высокая оценка была со стороны МАГАТЭ. <...> Наш диалог и сотрудничество с МАГАТЭ продолжаются. Мы заинтересованы в продолжении этих контактов, и МАГАТЭ заинтересовано. Все остальное — ложь», — сказал он.

Утром Зеленский заявил, что получил от Службы безопасности Украины данные об изучении российской стороной сценария «террористического акта с выбросом радиации» на АЭС. Он призвал все страны обратить внимание на эту информацию, так как «никаких терактов на атомных станциях никогда, нигде не должно быть».

Запорожская АЭС перешла под контроль российских войск в первые дни военной операции на Украине, а в прошлом сентябре Запорожская область вошла в состав России. После этого станцию приняли в государственную собственность. Все реакторы остановлены, на станции хранятся десятки тонн радиоактивного материала.

После начала конфликта Москва и Киев многократно обвиняли друг друга в обстрелах ЗАЭС. На станции находятся инспекторы МАГАТЭ.