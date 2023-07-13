Рогов заявил о задержании готовивших атаку на ЗАЭС украинских диверсантов
Федеральная служба безопасности задержала украинских диверсантов, которые планировали осуществлять «лазерную наводку ракет» на Запорожскую атомную электростанцию, об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале.
По его словам, диверсантов готовили британские инструкторы в Германии. Также Рогов опубликовал видео допроса одного из них.
Запорожская АЭС находится под контролем России. В конце июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва изучает сценарий «террористического акта с выбросом радиации» на станции. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал его слова «очередной ложью». Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа, в свою очередь, допустил, что к атаке готовится Киев.
Позже российская сторона распространила в Совете Безопасности ООН письмо, в котором настаивала, что Москва не намерена взрывать станцию. ООН призвала обе стороны конфликта воздержаться от действий, которые могут усилить напряженность в районе АЭС. В начале июля глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что эксперты агентства после проверки не выявили признаков минирования станции. Через несколько дней они получили дополнительный доступ к объектам ЗАЭС и там тоже не нашли мин и взрывчатки.
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