Рогов заявил о задержании готовивших атаку на ЗАЭС украинских диверсантов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 99,89 (+0,21) Инвестиции, 12 июл, 16:37 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 90,63 (+0,12) Инвестиции, 12 июл, 16:37
Командующий 58-й армии сообщил об отстранении после доклада о проблемах Политика, 03:45
Блогера Хилми Форкса задержали в Москве за распространение порнографии Общество, 03:43
Сальдо сообщил о новых попытках ВСУ высадиться на левый берег Днепра Политика, 03:17
В холдинговой компании «Ростеха» ввели запрет на пользование iPhone Бизнес, 03:00
Рогов заявил о задержании готовивших атаку на ЗАЭС украинских диверсантов Политика, 02:51
Новости, политика и турецкие сериалы: что смотрят телезрители РБК и Триколор, 02:49
Valeurs Actuelles узнал о доставке в Елисейский дворец письма с пальцем Общество, 02:35
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Маск объявил о создании компании xAI для разработок в области ИИ Бизнес, 02:13
В Туапсе завели дело из-за исчезновения четырех человек после подтоплений Общество, 01:56
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
В Липецкой области воздушный шар зацепился за ЛЭП и загорелся Общество, 01:27
В Киеве и области прогремели взрывы Политика, 01:25
Reuters узнал о плане ЕС подключить к SWIFT «дочку» Россельхозбанка Политика, 01:09
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 01:05
Военная операция на Украине ,  
0 

Рогов заявил о задержании готовивших атаку на ЗАЭС украинских диверсантов

Рогов: ФСБ задержала планировавших атаку на Запорожскую АЭС украинских диверсантов

Федеральная служба безопасности задержала украинских диверсантов, которые планировали осуществлять «лазерную наводку ракет» на Запорожскую атомную электростанцию, об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале.

По его словам, диверсантов готовили британские инструкторы в Германии. Также Рогов опубликовал видео допроса одного из них.

Запорожская АЭС находится под контролем России. В конце июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва изучает сценарий «террористического акта с выбросом радиации» на станции. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал его слова «очередной ложью». Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа, в свою очередь, допустил, что к атаке готовится Киев.

Позже российская сторона распространила в Совете Безопасности ООН письмо, в котором настаивала, что Москва не намерена взрывать станцию. ООН призвала обе стороны конфликта воздержаться от действий, которые могут усилить напряженность в районе АЭС. В начале июля глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что эксперты агентства после проверки не выявили признаков минирования станции. Через несколько дней они получили дополнительный доступ к объектам ЗАЭС и там тоже не нашли мин и взрывчатки.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
Запорожская АЭС Запорожская область Владимир Рогов диверсанты ВСУ
Материалы по теме
Песков заявил о риске диверсии с катастрофическими последствиями на ЗАЭС
Политика
МАГАТЭ не нашло мин на Запорожской АЭС
Политика
В «Росэнергоатоме» допустили удар Киева по хранилищам Запорожской АЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter