В Швеции сожгли устав НАТО вместо Корана

В шведском городе Хельсингборг прошла акция протеста с сожжением устава НАТО, хотя планировалось сжечь религиозный текст, пишет газета Aftonbladet.

За протестной акцией наблюдали около 200 человек, шведская полиция дала разрешение на ее проведение. Беспорядков во время митинга не произошло.

Организатором акции является 29-летний активист по имени Лукас. Планировалось, что он наугад выберет одну из трех религиозных книг, среди которых был Коран, а затем сожжет ее. Его целью было попытаться остановить или, по крайней мере, отсрочить процесс вступления Швеции в НАТО. Однако после объявления, что Турция согласна на принятие Швеции в альянс, Лукас изменил свое решение и сжег устав НАТО.

10 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился начать процедуру о присоединении Швеции к альянсу.

Ранее Турция блокировала вступление Швеции в НАТО, пока Стокгольм не согласится выдать Анкаре сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК, Анкара считает ее террористической) и отменить введенный в 2019 году запрет на экспорт оружия в Турцию. Кроме того, критику Анкары вызвала акция датской антиисламской партии Stram Kurs («Жесткий курс»), лидер которой Расмус Палудан сжег Коран перед зданием турецкого посольства в Стокгольме. Власти Швеции согласовали эту акцию, Турция это решение осудила.

В итоге Швеция внесла необходимые поправки в Конституцию, изменила свои законы, расширила сотрудничество в борьбе с РПК, возобновила экспорт оружия в Турцию, а также обязалась поддерживать усилия «по активизации процесса вступления Анкары в Евросоюз.