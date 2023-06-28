МИД Турции осудил акцию с сожжением Корана в Швеции

Хакан Фидан (Фото: Depo Photos / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Акция с сожжением Корана в Стокгольме, которую разрешила полиция Швеции, — это подлый и антиисламский поступок, заявил в Twitter глава турецкого МИДа Хакан Фидан.

«Я осуждаю этот подлый поступок, совершенный в Швеции против нашей священной книги, священного Корана, в первый день праздника Курбан-байрам. Недопустимо, чтобы под предлогом реализации свободы слова допускались такие антиисламские действия», — написал он.

28 июня полиция Швеции разрешила сжечь Коран у здания мечети в Стокгольме. Акция прошла в первый день празднования Курбан-байрама — одного из главных мусульманских праздников. «Конституционная защита важнее, чем запрет на разведение огня», — заявила представитель полиции Юлия Марич.

Полиция Швеции прежде отклоняла запросы на проведение таких акций. Так, в феврале ведомство не разрешило сжечь Коран у турецкого и иракского посольств из-за риска терактов, но суд позже назвал это решение неправомерным, а основания для отказа — недостаточными.

За месяц до этой отмены глава датской антиисламской партии Stram Kurs («Жесткий курс») Расмус Палудан сжег Коран около посольства Турции в Стокгольме. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после этого попросил Швецию, которая в прошлом мае подала заявку на вступление в НАТО, не ждать от Анкары поддержки в этом вопросе. Для вступления в блок нового члена требуется одобрение всех участников, в том числе Турции.