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В «Росэнергоатоме» оценили риск теракта на ЗАЭС на семь баллов из десяти

Карчаа: вероятность теракта Украины против Запорожской АЭС остается высокой
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Вероятность совершения Украиной теракта на Запорожской АЭС остается высокой, заявил в эфире «Первого канала» советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. Он оценил возможность теракта на семь по шкале от одного до десяти.

Карчаа пояснил, что украинские власти «несубъектны». «Что за них решат силы, которые находятся за тысячи километров от [Украины], очень сложно предположить. Эти силы уверовали в свою безнаказанность и в свою неуязвимость, <...> поэтому вероятность [теракта] остается высокой», — сказал он.

Запорожская АЭС находится под контролем России. В конце июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Москва изучает сценарий «террористического акта с выбросом радиации» на станции. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал его слова ложью. Карчаа, в свою очередь, допустил, что к атаке готовится Киев.



Позже российская сторона распространила в Совете Безопасности ООН письмо, в котором заявила, что Москва не намерена взрывать станцию. ООН призвала обе стороны конфликта воздержаться от действий, которые могут усилить напряженность в районе АЭС.

В начале июля глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что эксперты агентства после проверки не выявили признаков минирования станции.

12 июля ФСБ задержала украинских диверсантов, которые планировали осуществлять «лазерную наводку ракет» на атомную электростанцию, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, диверсантов готовили британские инструкторы в Германии.

Теги
Запорожье Запорожская область Запорожская АЭС теракт Украина
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