Кириенко и Балицкий посетили Запорожскую АЭС и увидели, что она работает штатно

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий посетили Запорожскую АЭС (ЗАЭС), сообщается в телеграм-канале станции.

Кириенко и Балицкий «убедились, что станция работает в штатном режиме», говорится в сообщении.

Запорожская АЭС находится под контролем России. В конце июня официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что Киев сообщил об установке дополнительных устройств для измерения радиации, а в некоторых украинских регионах начались учения на случай аварии на ЗАЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский в том же месяце заявил, что Москва изучает сценарий «террористического акта с выбросом радиации» на станции. Песков назвал эти слова ложью, а советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа предположил, что именно Киев готовится к атаке.

Позже российская сторона распространила в Совете безопасности ООН письмо, в котором настаивала, что Москва не намерена взрывать станцию. ООН призвала обе стороны конфликта воздержаться от действий, которые могут усилить напряженность в районе Запорожской АЭС.

Накануне глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил в интервью The Times, что угроза диверсии на ЗАЭС со стороны России, о которой в последнее время предупреждал Киев, на данный момент снижается.