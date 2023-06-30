Россия распространила в СБ письмо об отсутствии намерений взорвать ЗАЭС

Российская сторона в письме также призвала генсекретаря ООН и международное сообщество повлиять на Киев и заставить его воздержаться от провокаций в отношении Запорожской АЭС

Россия распространила в Совете Безопасности ООН и Генеральной ассамблеи письмо об отсутствии у России намерений взорвать Запорожскую АЭС, заявил постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя на заседании СБ по поставкам вооружений на Украину и их последствиям.

«Сегодня мы распространили в качестве документа СБ и ГА ООН письмо, еще раз подтверждающее на фоне продолжающихся безумных инсинуаций представителей киевского режима, что намерений взорвать эту находящуюся под нашим контролем станцию у нас нет и призывающее Генсекретаря ООН и международное сообщество повлиять на Киев, заставив его воздержаться от провокаций в отношении ЗАЭС», — сказал Небензя.

Запорожская АЭС перешла под контроль российских войск в первые дни военной операции на Украине, а в прошлом сентябре Запорожская область вошла в состав России. После этого станцию приняли в государственную собственность. Все реакторы остановлены, на станции хранятся десятки тонн радиоактивного материала. После начала конфликта Москва и Киев многократно обвиняли друг друга в обстрелах ЗАЭС. На станции находятся инспекторы МАГАТЭ.

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Соловьев Live» связал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу ЗАЭС с подготовкой Киевом «к чему-то достаточно страшному». «Когда включился Зеленский, к сожалению, на сегодняшний день [нельзя не сделать] иных выводов, как о подготовке к теракту, к атаке на Запорожскую АЭС», — сказал он (цитата по ТАСС). По его мнению, это нужно, чтобы «легализовать вхождение НАТО в конфликт по полной программе».

На прошлой неделе украинский лидер заявил, что получил от Службы безопасности Украины (СБУ) данные об изучении Москвой сценария «террористического акта с выбросом радиации» на АЭС.

В Кремле назвали слова Зеленского «очередной ложью». «Вы знаете, только что были контакты с МАГАТЭ там, на месте. Весьма высокая оценка была со стороны МАГАТЭ», — напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва, как и МАГАТЭ, заинтересована в продолжении сотрудничества.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби позднее заявил, что США не видят «неминуемой угрозы» подрыва АЭС со стороны России. «Но мы очень внимательно за этим наблюдаем», — сказал Кирби.