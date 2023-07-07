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МАГАТЭ не нашло мин на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: на Запорожской АЭС не обнаружено мин или взрывчатых веществ
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Hiro Komae / Getty Images)

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получили дополнительный доступ к объектам Запорожской АЭС и не нашли там мин или взрывчатки. Об этом сообщил глава агентства Рафаэль Гросси.

«Но им (специалистам МАГАТЭ. — РБК) по-прежнему нужен дополнительный доступ, в том числе на крыши третьего и четвертого энергоблоков и в часть машинных залов», — отметил Гросси. Он добавил, что будет и дальше сообщать о происходящем вокруг ЗАЭС.

В рамках исследования эксперты посетили ворота, отделяющие пруд-охладитель от разрушенного Каховского водохранилища. Они были укреплены песком и противовесами, и утечки из пруда не было. Также специалисты изучили затвор, отделяющий сливной канал близлежащей Запорожской ТЭЦ от водохранилища.

5 июля Гросси тоже говорил, что эксперты МАГАТЭ не выявили признаков деятельности по минированию электростанции.

Запорожская АЭС находится под контролем России, на ее территории остается мониторинговая миссия МАГАТЭ. В конце июня официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Киев сообщил об установке дополнительных устройств для измерения радиации, а в некоторых украинских регионах начались учения на случай аварии на ЗАЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия изучает сценарий теракта «с выбросом радиации» на станции. В Кремле назвали эти слова ложью. Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа предположил, что к атаке готовится сам Киев.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обстановку у Запорожской АЭС напряженной. Он заявил об угрозе диверсии со стороны Украины и предупредил о катастрофических последствиях, заверив, что российская сторона принимает все необходимые меры для противостояния этой угрозе.

Теги
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