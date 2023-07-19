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В бригаде «Дон» заявили об уничтожении одного из последних Bayraktar ВСУ

Замкомандира бригады «Дон»: на Кинбурнской косе сбили один из последних Bayraktar ВСУ
Bayraktar TB2
Bayraktar TB2 (Фото: Spiffy Digital Creative / Shutterstock)

Российские военные сбили один из последних украинских беспилотников турецкого производства Bayraktar на Кинбурнской косе. Об этом рассказал «РИА Новости» заместитель командира сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным «Кум».

«На нашем направлении одни из последних использовались «Байрактары», поднимались с Очакова. Bayraktar именно не ударный, а разведывательный — фиксировал перемещение личного состава, мог на дальнем расстоянии видеть наши передвижения. И благодаря соседям [соседнему подразделению] был сбит буквально вчера», — рассказал агентству военнослужащий.

Кинбурнская коса находится между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем. В сентябре 2022 года территория вместе с Херсонской областью вошла в состав России.

В конце мая Business Insider со ссылкой на выводы аналитиков писал, что за год полномасштабных боев большая часть полученных Украиной Bayraktar была уничтожена, а оставшиеся аппараты переведены на выполнение задач разведки. При этом специалист по беспилотным и роботизированным военным системам в Центре военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт отметил, что украинские военные адаптировались и применяют современную оптику и датчики Bayraktar, чтобы «направлять другие беспилотники для атак».

Летом 2022 года посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что турецкая компания Baykar — производитель дронов Bayraktar — собирается построить завод на Украине. В Baykar пообещали построить предприятие за два года. По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, строительство уже началось. Строительство завода по производству турецких дронов на Украине «подпадает под тему демилитаризации», что «лишь продлит страдания украинцев», заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В бригаде «Дон» заявили об уничтожении одного из последних Bayraktar ВСУ
В бригаде «Дон» заявили об уничтожении одного из последних Bayraktar ВСУ

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Bayraktar дроны беспилотники Херсонская область
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