Минобороны заявило о более 100 уничтоженных Bayraktar в ходе спецоперации

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 07 апр, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 07 апр, 16:12
Маск отказался удалять пост Медведева про исчезновение Украины Политика, 02:13
Microsoft остановила гарантийное обслуживание всех консолей Xbox в России Бизнес, 02:00
Как профицит Пенсионного фонда впервые превысил 1 трлн руб. Инфографика Финансы, 02:00
В Британии выделят £3 млн на «отряд по борьбе» с вейпингом среди молодежи Экономика, 01:50
Reuters узнал, что недовольство сотрудника могло стать причиной утечки Политика, 01:32
Минобороны заявило о более 100 уничтоженных Bayraktar в ходе спецоперации Политика, 01:21
Семак отреагировал на решение Дзюбы не жать ему руку после матча Спорт, 00:59
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Минобороны сообщило об отработке силами ПВО защиты границы с Финляндией Политика, 00:55
«Известия» узнали, когда ЕС может ввести 11-й пакет санкций против России Политика, 00:44
Трамп написал о «третьей мировой войне» Политика, 00:38
NYT узнала об изучении США позиций Южной Кореи и Израиля по Украине Политика, 00:04
Патриарх Кирилл назвал причину противостояния России и Запада Политика, 00:03
Нейросеть вычислила города, где сильнее всего подешевело жилье за квартал Недвижимость, 00:01
«Он расслабился». Как Непомнящий упустил первую игру за шахматную корону Спорт, 00:00
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны заявило о более 100 уничтоженных Bayraktar в ходе спецоперации

Командующий войсками ПВО Демин: за время спецоперации уничтожено более 100 Bayraktar

Российские силы противовоздушной обороны за время военной операции на Украине уничтожили более сотни турецких беспилотников Bayraktar, которые использует украинская армия, заявил журналистам командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин.

«Принципиальных различий в борьбе с беспилотниками стратегического уровня типа американских Global Hawk (RQ-4) и Reaper (MQ-9) или оперативно-тактическими турецкими Bayraktar TB2 по сравнению с противодействием современной пилотируемой авиации практически нет», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).

По данным Минобороны, по состоянию на 9 апреля российские силы за время спецоперации всего уничтожили 3716 беспилотников.

Украина начала закупать Bayraktar TB2 в начале 2019 года, после начала боевых действий производитель беспилотников Baykar бесплатно передал Киеву четыре дрона.

В августе прошлого года украинский посол в Турции Василий Боднар сообщил о планах Baykar построить завод на Украине. Глава турецкой компании Халук Байрактар заявил о намерении сделать это за два года. В Кремле сказали, что возможное появление такого предприятия на Украине подпадает под тему демилитаризации. Последняя называлась одной из причин спецоперации президентом России Владимиром Путиным.

Теги
Bayraktar Минобороны ПВО
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Производитель Bayraktar оснастит беспилотники ракетами «воздух — воздух»
Политика
Вучич заявил о планах закупить дроны Bayraktar на сотни миллионов евро
Политика
Производитель Bayraktar исключил поставки России «за любые деньги»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter