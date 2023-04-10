Командующий войсками ПВО Демин: за время спецоперации уничтожено более 100 Bayraktar

Минобороны заявило о более 100 уничтоженных Bayraktar в ходе спецоперации

Российские силы противовоздушной обороны за время военной операции на Украине уничтожили более сотни турецких беспилотников Bayraktar, которые использует украинская армия, заявил журналистам командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин.

«Принципиальных различий в борьбе с беспилотниками стратегического уровня типа американских Global Hawk (RQ-4) и Reaper (MQ-9) или оперативно-тактическими турецкими Bayraktar TB2 по сравнению с противодействием современной пилотируемой авиации практически нет», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).

По данным Минобороны, по состоянию на 9 апреля российские силы за время спецоперации всего уничтожили 3716 беспилотников.

Украина начала закупать Bayraktar TB2 в начале 2019 года, после начала боевых действий производитель беспилотников Baykar бесплатно передал Киеву четыре дрона.

В августе прошлого года украинский посол в Турции Василий Боднар сообщил о планах Baykar построить завод на Украине. Глава турецкой компании Халук Байрактар заявил о намерении сделать это за два года. В Кремле сказали, что возможное появление такого предприятия на Украине подпадает под тему демилитаризации. Последняя называлась одной из причин спецоперации президентом России Владимиром Путиным.