Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 73,24 (+0,08) Инвестиции, 12 авг, 14:27
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 85,96 (+0,03) Инвестиции, 12 авг, 14:27
Ведущий военной программы в Белоруссии уволился на фоне протестов Общество, 00:10 Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником Экономика, 00:00 При попытке попасть в посольство Йемена в Москве задержали шесть человек Политика, 12 авг, 23:44 Журналист Znak.com рассказал детали своего избиения в Минске Общество, 12 авг, 23:29 Лауреат Нобелевской премии предложила Лукашенко «уйти пока не поздно» Политика, 12 авг, 23:25 В Москве за сутки от COVID-19 умерли 11 человек Общество, 12 авг, 23:08 МИД Украины подтвердил задержание волонтеров и журналистов в Минске Политика, 12 авг, 23:03 Интерпол объявил хваставшегося связями с ГРУ топ-менеджера в розыск Общество, 12 авг, 23:02 Правозащитники сообщили о новых задержаниях журналистов в Минске Общество, 12 авг, 22:46 В Минске ОМОН открыл огонь по людям на балконах жилого дома Общество, 12 авг, 22:41 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 12 авг, 22:35 СМИ узнали о невыплате медикам коронавирусных надбавок в Севастополе Общество, 12 авг, 22:31 Роспотребнадзор не нашел следов коронавируса в питьевой воде Москвы Общество, 12 авг, 22:22 В Белоруссии машина наехала на второго сотрудника милиции Общество, 12 авг, 22:21
Общество ,  
0 

Интерпол объявил хваставшегося связями с ГРУ топ-менеджера в розыск

Яна Марсалека подозревают в махинациях с ценными бумагами и мошенничестве. Немецкие власти полагают, что он покинул страну. Ранее СМИ сообщали, что он может находиться в России
Ян Марсалек
Ян Марсалек (Фото: wirecard.com)

Интерпол и Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (БКА) объявили в международный розыск бывшего топ-менеджера компании Wirecard Яна Марсалека.

На сайте международной полицейской организации карточка Марсалека находится в перечне разыскиваемых лиц. Говорится, что его ищут за нарушение законов Германии о ценных бумагах их торговле, преступное злоупотребление доверием и мошенничество.

В заявлении БКА уточняется, что 22 июня по запросу прокуратуры окружной суд Мюнхена выдал ордер на арест Марсалека и его ищут по всему миру. Немецкая уголовная полиция предполагает, что экс-стратег Wirecard покинул страну через несколько дней после ухода из совета директоров компании.

СМИ узнали о переезде хваставшегося связями с ГРУ топ-менеджера в Россию
Общество
Ян Марсалек

БКА подозревает Марсалека в завышении баланса и объемов продаж Wirecard, чтобы усилить финансовую привлекательность компании перед инвесторами. Введенные Марсалеком в заблуждение инвесторы вложили в Wirecard около €3,2 млрд, которые были в итоге потеряны из-за несостоятельности фирмы.

Wirecard — немецкая компания, занимавшаяся выпуском криптовалютных карт. После банкротства в июне с ее счетов исчезли около €1,9 млрд, предполагается, что эти средства похитил бывший ключевой стратег компании Марсалек, покинувший Wirecard незадолго до банкротства.

В Кремле ответили на вопрос о переезде в Россию экс-стратега Wirecard
Общество
Дмитрий Песков

Читайте на РБК Pro
Как не обижаться на работу: Марисса Майер — о риске выгорания Меньше секса: как устаревшие принципы губят Victoria’s Secret — Bloomberg «Собеседования — прошлый век»: Дон Тапскотт — об эффективном рекрутинге Видишь, я дарю: как заработать на необычных корпоративных подарках

Немецкая газета Handelsblatt сообщала, что Марсалек мог покинуть Германию, уехать в Австрию и через Белоруссию перебраться в Россию. По информации издания, сотрудники Главного управления Генштаба ВС России помогли Марсалеку приехать в дом в Подмосковье, где он находится сейчас. Отмечалось, что сбежавший топ-менеджер обладает значительной суммой денег в биткоинах, которые вывел из Дубая.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в июле заявлял, что в Кремле ничего не знают о переезде Марсалека в Россию.

Марсалек заявлял и о своих связях с британскими спецслужбами. Как сообщала Financial Times, в ходе переговоров топ-менеджер Wirecard хвастался тем, что у него есть результаты расследования покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, где, как утверждают в Лондоне, было применено отравляющее вещество «Новичок».

Автор: Михаил Котляр
Теги: Интерпол, розыск, Германия
Материалы по теме
В Кремле ответили на вопрос о переезде в Россию экс-стратега Wirecard
Общество
FT узнала о находящихся у топ-менеджера Wirecard документах по «Новичку»
Бизнес
СМИ узнали о переезде хваставшегося связями с ГРУ топ-менеджера в Россию
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter