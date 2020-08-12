Интерпол объявил хваставшегося связями с ГРУ топ-менеджера в розыск

Яна Марсалека подозревают в махинациях с ценными бумагами и мошенничестве. Немецкие власти полагают, что он покинул страну. Ранее СМИ сообщали, что он может находиться в России

Ян Марсалек (Фото: wirecard.com)

Интерпол и Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (БКА) объявили в международный розыск бывшего топ-менеджера компании Wirecard Яна Марсалека.

На сайте международной полицейской организации карточка Марсалека находится в перечне разыскиваемых лиц. Говорится, что его ищут за нарушение законов Германии о ценных бумагах их торговле, преступное злоупотребление доверием и мошенничество.

В заявлении БКА уточняется, что 22 июня по запросу прокуратуры окружной суд Мюнхена выдал ордер на арест Марсалека и его ищут по всему миру. Немецкая уголовная полиция предполагает, что экс-стратег Wirecard покинул страну через несколько дней после ухода из совета директоров компании.

БКА подозревает Марсалека в завышении баланса и объемов продаж Wirecard, чтобы усилить финансовую привлекательность компании перед инвесторами. Введенные Марсалеком в заблуждение инвесторы вложили в Wirecard около €3,2 млрд, которые были в итоге потеряны из-за несостоятельности фирмы.