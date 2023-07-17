НАК рассказал, как Киев атаковал Крымский мост

Вид на Крымский мост (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Частичное обрушение одного пролета Крымского моста, которое произошло ночью 17 июля, произошло из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет.

«В 3.05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост», — говорится в сообщении ведомства. Там указали, что после взрывом повреждено дорожное полотно, погибли два человека, один пострадал.

Атаку в ведомстве назвали террористическим актом. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что «чрезвычайное происшествие» произошло «в районе 145-й опоры» со стороны Краснодарского края. Был поврежден один пролет на автомобильной дороге, сообщал позднее Минтранс. Опоры моста остались на месте.