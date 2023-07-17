НАК рассказал, как Киев атаковал Крымский мост

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 101,2 (+0,52) Инвестиции, 14 июл, 16:09 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 90,12 (-0,06) Инвестиции, 14 июл, 16:09
Пассажиров автобусов через Крымский мост перевезут на электричках Политика, 11:30
Кто и почему стал бенефициаром трансформации рынка ИТ РБК и Softline, 11:27
Власти рассказали о состоянии пострадавшей на Крымском мосту девочки Общество, 11:24
В Москве и области в первом полугодии резко вырос спрос на ипотеку Недвижимость, 11:24
Россиянин поднялся на 49 мест в рейтинге ATP после успешного Уимблдона Спорт, 11:20
Омские власти не выдвинули Мизулину в Совет Федерации Политика, 11:19
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 11:03
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:49
Власти и родственники рассказали о погибших при ЧП на Крымском мосту Политика, 10:48
Индекс Мосбиржи отыграл потери, понесенные на фоне атаки на Крымский мост Инвестиции, 10:48
Перевозчик назвал поезда, которые задерживаются в Крым и из него Экономика, 10:45
В Китае выразили надежду, что зерновая сделка будет продолжаться Политика, 10:40
Как из группы вырастить популярное медиа о ночной жизни РБК и ВКонтакте, 10:39
Мишустин выбрал ответственного за восстановление Крымского моста Политика, 10:37
Теракт на Крымском мосту ,  
0 

НАК рассказал, как Киев атаковал Крымский мост

НАК: Крымский мост был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками
Вид на Крымский мост
Вид на Крымский мост (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Частичное обрушение одного пролета Крымского моста, которое произошло ночью 17 июля, произошло из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет.

«В 3.05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост», — говорится в сообщении ведомства. Там указали, что после взрывом повреждено дорожное полотно, погибли два человека, один пострадал.

Атаку в ведомстве назвали террористическим актом. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что «чрезвычайное происшествие» произошло «в районе 145-й опоры» со стороны Краснодарского края. Был поврежден один пролет на автомобильной дороге, сообщал позднее Минтранс. Опоры моста остались на месте.

Теги
«Крымский мост» НАК атака Крым Украина
Материалы по теме
Теракт на Крымском мосту. Что известно к 11:30
Общество
НАК назвал причиной ЧП на Крымском мосту террористическую атаку
Политика
Появилось видео с Крымским мостом после ЧП
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter