Канцлер Австрии поддержал мирную инициативу Бразилии по Украине

Карл Нехаммер (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Канцлер Австрии Карл Нехаммер поддержал мирную инициативу по урегулированию конфликта на Украине, предложенную президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силва, сообщает Kleine Zeitung.

Нехаммер подчеркнул, что усилия бразильского президента важны для него как для представителя нейтральной страны и он поддерживает их, поскольку «война однажды должна закончиться». Об этом канцлер сказал на полях саммита Евросоюза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК).

Весной бразильский президент Лула да Силва обвинил в начале конфликта западные страны и предложил Киеву уступить Крым России для достижения мира. В МИД Украины заявили, что позиция бразильского президента «не соответствует реальному положению вещей». После этого да Силва сказал, что «Россия совершила ошибку», и пообещал искать «третий путь» для установления мира. В частности, он предлагал создать аналог G20 для диалога по Украине. При этом он отказался поставлять Киеву оружие, чтобы «даже косвенно» не быть участником конфликта. В июне он говорил, что решение украинского кризиса возможно лишь путем переговоров, напомнив об этом главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Россия поддерживает диалог с Бразилией по вопросу конфликта на Украине, но каких-либо подвижек по этому направлению нет. Об этом сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Каких-то конкретных ни наработок, ни предпосылок для успешной реализации вот таких замыслов пока, к сожалению, нет», — сказал он.

Австрия не состоит в военных союзах, на территории страны нет иностранных военных баз, в частности от государств НАТО. Вена не стала поставлять оружие Украине, как это сделали многие другие страны Евросоюза, но поддержала санкции против России.