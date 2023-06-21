Песков: Россия и Бразилия ведут диалог по Украине, но наработок пока нет

Кремль заявил об отсутствии наработок в диалоге с Бразилией по Украине

Лула да Силва (Фото: Andressa Anholete / Getty Images)

Россия поддерживает диалог с Бразилией по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Но, опять же, каких-то конкретных ни наработок, ни предпосылок для успешной реализации вот таких замыслов пока, к сожалению, нет», — добавил он.

Весной бразильский президент Лула да Силва обвинил в начале конфликта западные страны и предложил Киеву уступить Крым России для достижения мира. В МИД Украины сказали, что позиция бразильского президента «не соответствует реальному положению вещей».

После критики Лула да Силва изменил тон высказываний. Он заявил, что «Россия ошиблась», и пообещал искать «третий путь» для нахождения мира. Тем не менее президент Бразилии отказался поставлять Украине оружие, чтобы «даже косвенно» не становиться участником конфликта.

В апреле он предложил создать аналог G20 для урегулирования на Украине.