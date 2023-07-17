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Постпред России ответил на предложение генсека ООН Путину по зерну

Полянский: предложения Гутерриша по зерну не обеспечили бы непрерывные финансовые переводы
Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский (Фото: John Minchillo / Getty Images)

Предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке, которые он привел в своем письме российскому президенту Владимиру Путину, не обеспечили бы непрерывные финансовые переводы, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.

«Варианты, предложенные в письме генерального секретаря президенту Путину, неосуществимы и не обеспечат бесперебойность трансграничных финансовых операций», — написал Полянский, объясняя решение о прекращении зерновой сделки с 18 июля.

12 июля представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что Гутерриш направил письмо Путину с предложениями по реализации российской части зерновой сделки. Ее суть заключалась в снятии ограничений на российский сельхозэкспорт. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля, а генсек ООН пытался ее сохранить. В своем письме Гутерриш предлагал, чтобы дочерняя структура Россельхозбанка могла вновь получить доступ к SWIFT.

17 июля Россия уведомила все стороны договора — Украину, Турцию и ООН — о прекращении участия в зерновой сделке. В Кремле уточняли, что сделка не прекратилась, а «остановилась» и Россия вернется к ней, как только будут выполнены требования Москвы.

Киев заявил о готовности продолжать выполнение зерновой сделки и без Москвы. «К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы: если Украина отпустит, а Турция будет пропускать, все готовы продолжать поставки зерна», — привел слова президента Украины Владимира Зеленского его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Теги
Зерновая сделка ООН Антониу Гутерриш
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