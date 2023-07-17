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Началось вечернее совещание Путина по Крымскому мосту

Совещание по Крымскому мосту с участием Владимира Путина началось
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Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В эфире началась трансляция кадров вечернего совещания после взрыва Крымского моста. Ее анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РБК ведет трансляцию с совещания.

На совещании, как планировалось, должен выступить вице-премьер Марат Хуснуллин. Его с инспекцией утром 17 июля отправил премьер-министр Михаил Мишустин. Вице-премьер уже прибыл к месту взрыва. По его словам, на месте строители и проектировщики «обсуждали строительные схемы ремонта», а водолазы осматривали подводные части опор моста. Они также обсуждали, «возможно ли запустить машины, еще пару часов — и будет решение».

Утром 17 июля президенту Владимиру Путину уже докладывали о ситуации на Крымском мосту: кроме Хуснуллина это были глава ФСБ Александр Бортников, министр транспорта Виталий Савельев и глава Крыма Сергей Аксенов. По словам Пескова, тогда глава государства выдал поручения по работе транспорта на крымском направлении, помощи людям и проведению ремонтно-восстановительных работ.

Взрыв на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. Позже в НАК сообщили, что причиной послужила атака двух украинских надводных беспилотников. Из-за взрыва была повреждена автомобильная часть моста. Легковой автомобиль, ехавший по мосту, врезался в поднятое взрывом дорожное полотно. В нем погибли двое взрослых — Александр и Наталья Кулик, жители Белгородской области, которые ехали на отдых в Крым. С ними была несовершеннолетняя дочь — ее госпитализировали в краевую больницу в Краснодаре. У девочки закрытая черепно-мозговая травма, а также повреждение грудной клетки.

Теги
совещание Владимир Путин Крымский мост взрыв
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