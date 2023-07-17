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Теракт на Крымском мосту ,  
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Песков анонсировал вечернее совещание Путина по Крымскому мосту

Песков: в эфире покажут кадры с совещания Путина после взрыва на Крымском мосту
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Вечером у президента России Владимира Путина пройдет совещание, посвященное ситуации после взрыва на Крымском мосту. Его покажут в эфире, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На совещании с докладом должен выступить вице-премьер Марат Хуснуллин. Он по поручению премьер-министра Михаила Мишустина утром 17 июля отправился на Крымский мост. Планируется, что Хуснуллин доложит президенту о возможных сроках.

Утром 17 июля Путин уже выслушал один доклад от Хуснуллина, а также от директора ФСБ Александра Бортникова, министра транспорта Виталия Савельева и главы Крыма Сергея Аксенова.

Взрыв на Крымском мосту произошел ночью 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, его осуществили украинские спецслужбы при помощи двух надводных беспилотников. Взрывом сбило с опор один пролет автомобильной части моста. В результате взрыва два человека погибли — супруги, которые ехали на машине в Крым. Их дочь госпитализировали.

Теги
Крымский мост совещание Владимир Путин Марат Хуснуллин
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