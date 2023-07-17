Пострадавшую на Крымском мосту девочку доставили в Детскую краевую больницу в Краснодаре

Пострадавшую на Крымском мосту девочку доставили в больницу в Краснодаре

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Девочку, которая пострадала после взрыва на Крымском мосту, доставили в реанимацию Детской краевой больницы в Краснодаре, сообщила в Telegram вице-премьер региона Анна Минькова.

«Подросток пока остается в состоянии средней степени тяжести, в сознании. С ней работают психологи», — пишет она. В краевую больницу девочку отвезли на вертолете.

Ранее в больнице в Темрюке пострадавшую осмотрели врачи, взяли анализы и сделали томографию. В краевой больнице ей определят дальнейшее лечение.

Девочка ехала с родителями по Крымскому мосту в момент, когда произошел взрыв. Машина врезалась в конструкции сооружения — родители девочки погибли, ее отвезли в больницу в Темрюке. Пострадавшая была в сознании, врачи обнаружили у нее повреждение грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму.

Ее родители Алексей и Наталья Кулик жили в Белгородской области. Мать работала в Управлении образования Новооскольского городского округа Белгородской области, отец — водителем КамАЗа.