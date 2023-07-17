Власти пообещали огласить решение по движению через Крымский мост

Хуснуллин: через два часа огласим решение — можно ли запустить машины по Крымскому мосту

Video

Специалисты пообещали через два часа огласить решение — возможно ли запустить автомобильное движение через Крымский мост. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Сейчас проектировщики и строители обсуждают строительные схемы ремонта. Обсуждаем, возможно ли запустить машины, еще пару часов — и будет решение», — заявил Хуснуллин. По его словам, сейчас «водолазы завершают обследование — предварительно, опоры железнодорожной части моста не пострадали».

Вечером Хуснуллин также будет докладывать президенту России Владимиру Путину о состоянии моста.

Взрыв на мосту произошел ночью 17 июля. Российские силовики — НАК и СКР — сообщили, что взрыв произошел из-за теракта, который организовали украинские спецслужбы. После взрыва один легковой автомобиль врезался в конструкцию моста — сидевшие впереди супруги из Белгородской области Алексей и Наталья Кулик погибли. Ехавшая с ними дочь пострадала, ее госпитализировали в больницу в Краснодарском крае.

Взрывом был поврежден один пролет Крымского моста.