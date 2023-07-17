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Совфед призовет парламенты осудить поставку Украине кассетных боеприпасов

Совфед призвал парламенты мира осудить решение США о поставках Киеву кассетных боеприпасов
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Российские сенаторы намерены призвать парламенты мира осудить решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов, сообщает ТАСС со ссылкой на проект обращения Совфеда.

В нем говорится, что поставка кассетных боеприпасов «является очередным шагом к опасной эскалации конфликта и повлечет серьезные гуманитарные последствия». По мнению сенаторов, передача Украине такого вооружения — «это свидетельство бессилия на фоне провала разрекламированного украинского контрнаступления». «Российская Федерация оставляет за собой право жесткого зеркального ответа» в случае применения Украиной кассетных боеприпасов, отмечается в документе.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких снарядов, или суббоеприпасов. США, Россия и Украина не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам — международного договора, который запрещает их использование, передачу и накопление.

В проекте также говорится, что поставляя кассетные боеприпасы, Вашингтон становится соучастником минирования обширных территорий, поэтому «несет ответственность за гибель и ранения ни в чем не повинных мирных граждан».

13 июля командующий группировкой «Таврия» ВСУ генерал Александр Тарнавский сообщил, что Киев уже получил кассетные снаряды от США, но пока не применял их на поле боя. Позднее Пентагон подтвердил, что отправил на Украину снаряды.

По словам российского министра обороны Сергея Шойгу, Москва воздерживается от применения в военных действиях на Украине кассетных боеприпасов, но в случае поставок их ВСУ российские военные вынуждены будут применить аналогичные средства. Президент Владимир Путин также допустил «зеркальный ответ» со стороны России.

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