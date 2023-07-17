Мишустин выбрал ответственного за восстановление Крымского моста

Марат Хуснуллин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Ликвидацией последствий теракта на Крымском мосту займется правительственная комиссия. Ее возглавит вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Бориса Белякова, пресс-секретаря главы правительства России.

«[Комиссия] была создана председателем правительства [Михаилом Мишустиным] в рамках поручения президента после чрезвычайного происшествия на мосту в октябре 2022 года», — сообщил Беляков.

Хуснуллин занимался ремонтом Крымского моста и после предыдущего взрыва, который произошел в октябре 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовик: были повреждены два автомобильных пролета и загорелись железнодорожные топливные цистерны.

Взрывом была повреждена часть моста, которая вела в Крым. Движение по неразрушенной части моста возобновили в тот же день. Разрушенную отремонтировали в декабре 2022 года