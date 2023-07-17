Перевозчик допустил сбои в движении поездов из-за ЧП на Крымском мосту

Изменения могут быть внесены в расписание движения поездов, следующих в Крым и с полуострова, в связи с происшествием на Крымском мосту. Об этом сообщил оператор железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс».

«Из-за ЧП на Крымском мосту возможны изменения в движении поездов «Таврия», следующих в Крым и из Крыма. Создан оперативный штаб, который в максимально короткие сроки будет решать все возникающие задачи», — сообщается в телеграм-канале перевозчика.

В 04:21 мск глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло «чрезвычайное происшествие». «Работают правоохранительные органы и все ответственные службы. <...> Принимаются меры для восстановления ситуации», — написал он, призвав всех соблюдать спокойствие.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков написал в телеграм-канале, что в связи с ЧП на Крымском мосту туристам окажут всю необходимую помощь. В министерстве курортов Крыма начали разворачивать координационный штаб, сообщил он. Позже он добавил, что на полуострове есть все необходимые запасы, в том числе горюче-смазочных материалов, продовольственных и промышленных товаров.

После ЧП движение на Крымском мосту, а также работу паромов между Крымом и Кубанью остановили. Минтранс России и крымские чиновники рекомендовали пользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым и из него, который проходит через территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.