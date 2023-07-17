Развожаев исключил дефицит топлива и продуктов в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что дефицита топлива и продуктов в городе не будет. Об этом он написал в телеграм-канале.

«Запас бензина в Севастополе достаточный, дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо. С продуктами такая же ситуация», — отметил он.

Губернатор призвал сохранять спокойствие, воздержаться от поездок через Крымский мост и пользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы.

О наличии запасов топлива и продовольствия заявили также власти Крыма.

Ночью глава полуострова Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за «чрезвычайного происшествия» у 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Глава Темрюкского района Федор Бабенков написал в телеграм-канале, что работа паромной переправы также приостановлена. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в этом районе создан оперативный штаб.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, пробка на подъезде к мосту растянулась примерно на 3 км.