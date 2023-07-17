В Минтрансе сообщили о повреждении дорожного полотна Крымского моста

В Минтрансе сообщили о повреждении дорожного полотна на пролетах Крымского моста

В ведомстве не подтвердили сообщения о повреждении опор моста. Ранее о падении пролета, в частности, писал телеграм-канал Baza

Со стороны Крыма есть повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста, заявили в Минтрансе России.



«Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В министерстве не подтвердили сообщения СМИ о повреждении опор моста.

Ранее о падении пролета моста, в частности, писал телеграм-канал Baza.

Ночью глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по мосту из-за «чрезвычайного происшествия» у 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Глава Темрюкского района Федор Бабенков написал в телеграм-канале, что работа паромной переправы также приостановлена. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в этом районе создан оперативный штаб. По данным оперативного штаба Краснодарского края, пробка на подъезде к мосту растянулась примерно на 3 км.

Минтранс России, главы Крыма, Севастополя и Краснодарского края рекомендовали пользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым и из него, который проходит через территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. По данным властей, пункты пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп работают в обычном режиме.

Оператор железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс» допустил сбои в движении поездов «Таврия», следующих в Крым и обратно.

Власти Крыма и Севастополя исключили дефицит топлива и продовольствия.