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Аксенов сообщил об остановке движения на Крымском мосту из-за ЧП

Аксенов: на Крымском мосту остановили движение из-за ЧП
«Чрезвычайное происшествие» произошло у 145-й опоры моста со стороны Краснодарского края, сообщил глава Крыма

На Крымском мосту остановили движение из-за «чрезвычайного происшествия», сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в телеграм-канале.

«Произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы», — написал он.

По словам Аксенова, он поговорил с министром транспорта России Виталием Савельевым, «принимаются меры для восстановления ситуации». На место происшествия выехал заместитель председателя Совета министров республики Игорь Михайличенко.

Глава Крыма попросил всех «соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации».

Позднее он попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок по мосту и пользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы «в целях безопасности».

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков написал в телеграм-канале, что в связи с ЧП на Крымском мосту туристам окажут всю необходимую помощь. «В министерстве курортов Крыма разворачивается координационный штаб», — уточнил затем он. Открыта горячая линия ведомства: 8 (800) 511-80-18.

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По состоянию на полночь 17 июня в очереди на мост со стороны Тамани стояли 960 транспортных средств. Время ожидания составляло около трех часов. Со стороны Керчи проехать можно было без затруднений. Накануне вечером МЧС сообщило, что работа Керченской паромной переправы приостановлена.

В октябре 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, в результате чего рухнули два автомобильных пролета, а также загорелись железнодорожные цистерны, которые в тот момент проходили по мосту. Погибли четыре человека.

Москва сочла взрыв терактом. ФСБ назвала организатором украинскую разведку. Президент Украины Владимир Зеленский отрицал причастность Киева. Однако в июле заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ко взрыву на мосту были причастны украинские военные.

В феврале после ремонта были открыты все автомобильные полосы для легковых автомобилей, а в мае восстановлено движение по железнодорожной части.

С октября Минобороны России регулярно отчитывается о нанесении ударов по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины. Президент Владимир Путин объяснял их в том числе ответом на подрыв Крымского моста.

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Теги
Елена Чернышова
Крымский мост Сергей Аксенов
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