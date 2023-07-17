Кондратьев попросил воздержаться от поездок по Крымскому мосту
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил жителей и гостей региона воздержаться от поездок через Крымский мост «в связи со сложившейся ситуацией».
«Если поездка необходима, выбирайте альтернативный маршрут через новые регионы России», — написал он в телеграм-канале.
Позднее он рассказал, что по его поручению в Темрюкском районе создан оперативный штаб «для координации действий всех служб в связи с ЧП, а также для организации помощи людям, находящимся в пробке на подъездах к мосту».
Ранее с аналогичной просьбой обратился глава Крыма Сергей Аксенов. Он также призвал пользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы.
«В связи с закрытием движения по Крымскому мосту для водителей доступно передвижение по наземному автодорожному маршруту по новым регионам», — говорится в сообщении Минтранса в телеграм-канале.
По информации корреспондента «Интерфакса», водителей, которые с ночи ожидали проезда по мосту со стороны Краснодарского края, разворачивают. По состоянию на полночь 17 июня в очереди со стороны Тамани стояли 960 транспортных средств.
Телеканал «Звезда» со ссылкой на корреспондента передает, что перед мостом остановили поезд, следующий в Москву. «РИА Новости» в центре поддержки РЖД сказали, что поезда в Краснодарский край и обратно следуют по расписанию.
Аксенов сообщил, что движение по мосту остановили из-за «чрезвычайного происшествия» у 145-й опоры со стороны Кубани.