Краснодарский губернатор Кондратьев попросил воздержаться от поездок по Крымскому мосту

Кондратьев попросил воздержаться от поездок по Крымскому мосту

Губернатор Краснодарского края вслед за главой Крыма Сергеем Аксеновым попросил пользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы «в связи со сложившейся ситуацией». Аксенов сообщил об остановке движения по мосту из-за ЧП

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил жителей и гостей региона воздержаться от поездок через Крымский мост «в связи со сложившейся ситуацией».

«Если поездка необходима, выбирайте альтернативный маршрут через новые регионы России», — написал он в телеграм-канале.

Позднее он рассказал, что по его поручению в Темрюкском районе создан оперативный штаб «для координации действий всех служб в связи с ЧП, а также для организации помощи людям, находящимся в пробке на подъездах к мосту».

Ранее с аналогичной просьбой обратился глава Крыма Сергей Аксенов. Он также призвал пользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы.

«В связи с закрытием движения по Крымскому мосту для водителей доступно передвижение по наземному автодорожному маршруту по новым регионам», — говорится в сообщении Минтранса в телеграм-канале.

По информации корреспондента «Интерфакса», водителей, которые с ночи ожидали проезда по мосту со стороны Краснодарского края, разворачивают. По состоянию на полночь 17 июня в очереди со стороны Тамани стояли 960 транспортных средств.

Телеканал «Звезда» со ссылкой на корреспондента передает, что перед мостом остановили поезд, следующий в Москву. «РИА Новости» в центре поддержки РЖД сказали, что поезда в Краснодарский край и обратно следуют по расписанию.

Аксенов сообщил, что движение по мосту остановили из-за «чрезвычайного происшествия» у 145-й опоры со стороны Кубани.